Вестник Кавказа

Лидеры алавитов попросили Израиль о помощи

Лидеры алавитов попросили Израиль о помощи
© Фото: Армия обороны Израиля
На фоне массовых убийств мирного населения на западе Сирии алавиты запросили вооруженную защиту у Израиля. Члены религиозного меньшинства пообещали стать "друзьями" Тель-Авива.

Руководители сирийской общины алавитов направили письмо израильским властям, в которой сообщили о тяжелом положении и попросили Тель-Авив защитить их перед лицом новой сирийской власти. 

"После падения режима (Башара) Асада и после резни, произошедшей в алавитских районах против нашего народа, мы заявляем о нашем требовании к израильскому правительству предоставить защиту, помощь и поддержку"

– письмо алавитов 

В послании, которое опубликовал израильский телеканал I24, алавиты заявляют, что будут "самыми верными и лучшими друзьями" Израиля. 

Алавиты просят Тель-Авив привлечь войска для защиты общины, а также задействовать ресурсы для международного обсуждения проблемы и ее медийного освещения.

Напомним, что напряженность на западе Сирии, которую в некоторых СМИ также называют "восстанием", обострилась на прошлой неделе. В ряде населенных пунктов, где проживают алавиты, произошло столкновения с войсками нового Дамаска. 

Бои сопровождаются большими жертвами среди мирного населения. Известно о более чем 800 убитых мирных жителей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1375 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В ХАМАС осудили отключение электричества Израилем в Газе

В ХАМАС осудили отключение электричества Израилем в Газе

Кнессет Израиля вслед за США задумался над выходом из ВОЗ

Кнессет Израиля вслед за США задумался над выходом из ВОЗ

ХАМАС и Израиль готовы к переговорам о втором этапе перемирия

ХАМАС и Израиль готовы к переговорам о втором этапе перемирия

В разведке газа в Израиле будет участвовать Азербайджан

В разведке газа в Израиле будет участвовать Азербайджан

8 Марта: что за праздник, кто придумал и зачем?

8 Марта: что за праздник, кто придумал и зачем?

ХАМАС отпустит заложников только при бессрочном перемирии – СМИ

ХАМАС отпустит заложников только при бессрочном перемирии – СМИ

Что будет с Газой: план Трампа vs  план Египта

Что будет с Газой: план Трампа vs  план Египта

В ЦАХАЛ заявили о ликвидации одного из лидеров ХАМАС

В ЦАХАЛ заявили о ликвидации одного из лидеров ХАМАС

Нападение с ножом в Хайфе: один человек погиб, четверо пострадали

Нападение с ножом в Хайфе: один человек погиб, четверо пострадали

Нетаньяху пригрозил ХАМАС последствиями за отказ продлить перемирие

Нетаньяху пригрозил ХАМАС последствиями за отказ продлить перемирие

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы