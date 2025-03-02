Лидеры алавитов попросили Израиль о помощи

На фоне массовых убийств мирного населения на западе Сирии алавиты запросили вооруженную защиту у Израиля. Члены религиозного меньшинства пообещали стать "друзьями" Тель-Авива.

Руководители сирийской общины алавитов направили письмо израильским властям, в которой сообщили о тяжелом положении и попросили Тель-Авив защитить их перед лицом новой сирийской власти.

"После падения режима (Башара) Асада и после резни, произошедшей в алавитских районах против нашего народа, мы заявляем о нашем требовании к израильскому правительству предоставить защиту, помощь и поддержку"

– письмо алавитов

В послании, которое опубликовал израильский телеканал I24, алавиты заявляют, что будут "самыми верными и лучшими друзьями" Израиля.

Алавиты просят Тель-Авив привлечь войска для защиты общины, а также задействовать ресурсы для международного обсуждения проблемы и ее медийного освещения.

Напомним, что напряженность на западе Сирии, которую в некоторых СМИ также называют "восстанием", обострилась на прошлой неделе. В ряде населенных пунктов, где проживают алавиты, произошло столкновения с войсками нового Дамаска.

Бои сопровождаются большими жертвами среди мирного населения. Известно о более чем 800 убитых мирных жителей.