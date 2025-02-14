Неспокойная Сирия проявила конкуренцию Турции и Ирана

На побережье Средиземного моря в Сирии появился очаг сопротивления новому правительству в Дамаске. Некоторые эксперты видят в дестабилизации признаки ирано-турецкого противостояния.

6 марта в Сирии вспыхнул самый серьезный конфликт с момента свержения президента Башара Асада. Эпицентром ожесточенных столкновений стала провинция Латакия. Противостояние идет между силами безопасности правительства Ахмеда Аш-Шараа (лидер запрещенной в РФ группировки "Хайят Тахрир аш-Шам") и сторонниками Асада. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), погибли не менее 70 человек, среди которых как сотрудники силовых структур, так и мирные жители.

Новый конфликт в Сирии

Согласно сообщениям СМИ, 6 марта сторонники Асада атаковали один из блокпостов в районе города Джебла, находящегося на побережье Средиземного моря. Неподалеку находится российская авиабаза "Хмеймим". Нападения вынудили власти объявить комендантский час до утра пятницы. В провинции Тартус было введено ночное военное положение, людям запрещено передвигаться с 22:00 до 8:00 часов.

Столкновения произошли также в Тартусе, Хомсе и Алеппо. Согласно данным сирийского информационного агентства Step, правительственные войска нанесли значительный урон сторонникам Асада, убив около 70 человек и захватив более 25 в плен.

Представители новой власти отмечают, что за этими столкновениями стоят подпольные группы из числа алавитов, лояльных Асаду. Они продолжают прятаться и сопротивляться новому режиму. Хасан Гани, представитель Минобороны переходного правительства, заявил о необходимости выбора между прекращением вооруженного сопротивления и неизбежными последствиями для тех, кто продолжает защищать свергнутый режим Асада.

Ситуация в Латакии, где сосредоточена большая община алавитов, олицетворяет глубокую поляризацию и напряженность в стране после бегства Асада. Местное население, особенно в сельских районах, жалуется на преследования со стороны новых властей, что дополнительно усложняет мирное разрешение конфликта и восстановление стабильности.

В ответ на нападения повстанцев правительственные войска обстреляли населенные пункты, что вызвало волнения в Джабле и Хмеймиме. Повстанцы убили 13 военных нового режима, а алавиты смогли выбить силы "Хайят Тахрир Аш-Шам" из нескольких мест, включая военную базу 107-й бригады в Латакии.

Бои продолжаются, есть неподтвержденные сообщения о сбитом вертолете ХТШ и захваченных пилотах. Силы ХТШ перебрасывают подкрепления из других городов, чтобы подавить восстание, устанавливают снайперов в ключевых районах.

Латакия подверглась ракетному обстрелу, и "Бригада береговой охраны", поддерживающая Асада, призвала друзов и курдов присоединиться к сопротивлению. Усиливаются меры на границе для предотвращения вторжения боевиков "Хезболлы" и шиитских группировок. Курдские ополченцы стремятся захватить плотину Ташрин, что также требует стягивания дополнительных войск со стороны нового правительства.

Иранский след

С 2011 года так уж завелось, что в любых военных столкновениях либо открыто, либо скрытно задействованы внешние силы. Активизация сторонников Асада явно отвечает интересам Ирана, который потерял свое влияние в Сирии после свержения режима в декабре прошлого года. С другой стороны, наступление курдов, которые могут воспользоваться ситуацией, беспокоит Турцию. В отличие от Ирана, Турция не скрывает своего участия. Вооруженные силы Турции, по сообщениям телеканала Haber Global, оказывают помощь армии Аш-Шараа. Представитель турецкого МИД Онджу Кечели заявил, что Анкара прилагает большие усилия для восстановления порядка и безопасности в Сирии.

Военный обозреватель Александр Хоффман связывает обострение ситуации в Сирии с недовольством алавитов политикой нового режима, а также притеснениями и насилием в отношении этой конфессиональной группы со стороны Дамаска. При этом он не исключает и признаки турецко-иранской конкуренции.

"Алавиты, к которым принадлежит ушедшая правящая элита Сирии во главе с Башаром Асадом, традиционно поддерживались Ираном, который рассматривал их как ключевого союзника в Леванте. Турция, с другой стороны, поддерживает суннитские группировки, свергнувшие режим Асада, и стремится ограничить влияние Ирана в Сирии. Иран может попытаться укрепить лояльность алавитской общины, чтобы сохранить какую-то зону контроля в Сирии, в то время как Турция может использовать нестабильность для еще большего ослабления позиций Тегерана в арабской стране", - отметил эксперт в беседе с "Вестником Кавказа".

Хоффман напомнил, что турецкие военные операции на севере Сирии направлены на борьбу с курдскими вооруженными формированиями, которые воспринимаются Анкарой как угроза национальной безопасности, и на создание зоны влияния в этой части арабской республики, где Турция может контролировать ситуацию. "Новый режим в Дамаске имеет дело уже с двумя фронтами вооруженного сопротивления – курдским на северо-востоке страны и алавитским на западе республики", - добавил он.

Спор Ирана и Турции

Еще до начала последнего обострения в Сирии между Турцией и Ираном завязалась словесная перепалка, в том числе из-за ситуации в САР. В интервью Al Jazeera глава турецкого МИД Хакан Фидан фактически обвинил Тегеран в поддержке боевиков из Рабочей партии Курдистана (РПК) и их сирийского филиала в лице YPG:

"Если вы, поддерживая какую-то группировку, пытаетесь устроить беспорядки в другой стране, то и эта страна может поддержать другие группы и создать беспорядки у вас. У других тоже есть те же возможности, что и у вас. Поэтому, если не хотите, чтобы в ваши окна бросали камни, не делайте этого сами"

Любопытно, что эти обвинения последовали накануне резонансного призыва главы РПК Абдуллы Оджалана о роспуске группировки.

Отвечая на претензию Анкары, представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сказал, что Тегеран уже 50 лет не преследует региональных амбиций:

"Мы были одной из первых стран, поддержавших разоружение РПК и рассматриваем это как важный шаг к укреплению безопасности нашего соседа Турции"

Чуть жестче высказалась представитель правительства ИРИ Фатеме Мохаджерани. "У нас есть проблемы с Турцией по Сирии, и мы надеемся, что они будут решены разумным путем", - отметила она, имея ввиду на региональные разногласия двух стран.

Далее конфликт перешел на новый уровень. 4 марта МИД Ирана вызвало для разъяснений турецкого посла в Тегеране Хиджаби Кырлангыча. Турецкая сторона не осталась в долгу и вызвала временного поверенного в делах Ирана в Анкаре, чтобы вручить ноту протеста.

В Анкаре полагают, что Иран оказывает помощь РПК/YPG не только в Сирии, но и в Сулеймании через Бафеля Талабани. Министр обороны Турции Яшар Гюлер в мае 2024 года подчеркивал, что Иран игнорирует призывы Анкары незамедлительно прекратить поддержку этой террористической группировки. Следует отметить, что ранее Иран неоднократно осуждал военные операции Турции в Ираке и Сирии, заявляя о нарушении суверенитета двух арабских стран.

Иранские СМИ не отрицают, что их поддержка РПК/YPG обусловлена стратегическими интересами Тегерана. Они указывают, что после смены власти в Сирии Иран, утратив прямой доступ к Ливану, может использовать различные группировки на территории Сирии для поддержания связи с "Хезболлой".

В то же время ближайший соратник Али Хаменеи, советник верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти выступил с новым заявлением, полным обвинений в адрес Турции, что еще больше усугубило конфликт с Анкарой. Велаяти заявил, что Турция стремится подорвать влияние Ирана в регионе и призвал официальных лиц Анкары незамедлительно начать диалог для разрешения возникшей ситуации.

Сирийские перспективы

Востоковед, эксперт РСМД Кирилл Семенов не видит признаков конкуренции Турции и Ирана в Сирии. "Думаю, сейчас об их конкуренции говорить невозможно, потому что конкуренция подразумевает некий раздел сфер влияния и каких-то ресурсов. Сейчас этого всего у Ирана в Сирии нет. Иран лишился рычагов своего влияния в Сирии. И, по сути, у него каких-либо способов конкурировать с Турцией нет. Он не способен оказывать влияние на правительство в Дамаске", - пояснил он "Вестнику Кавказа" свою мысль.

"С другой стороны, если мятеж на побережье действительно связан с Ираном, то это, можно сказать, такой способ иранских властей заявить о себе. Однако остается вопрос, насколько это можно рассматривать в духе ирано-турецкой конкуренции. Ведь само правительство Ахмеда аш-Шараа не является протурецким, не представляет Турцию и напрямую не связано с Турцией. Проблема с мятежниками - это вызов правительству в Дамаске, а не турецким интересам", - продолжил востоковед.

Семенов обратил внимание на антииранские заявления властей Турции и обвинения в поддержке различных мятежников, но выразил сомнение в их обоснованности, тем более что наличие претензий к Тегерану еще не говорит о конкуренции.

Как будут дальше развиваться события в Сирии, покажет время. Пока что есть признаки локальной нестабильности и нет явных признаков внешнего вмешательства. При этом в случае возможного обострения ситуации очертания региональной борьбы могут стать все более отчетливыми.

В Москве внимательно следят за происходящей ситуацией в Сирии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что безопасность наших военнослужащих России в Латакии "обеспечивается на должном уровне".