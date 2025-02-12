Боестолкновения снова вспыхнули в Сирии

В Сирии вспыхнули столкновения сторонников Башара Асада с новыми правительственными силами. По разным данным, жертвами стали 70 человек.

Сторонники бывшего сирийского президента Башара Асада начали восстание против новых правительственных сил. Они атаковали несколько военных объектов и начали протесты.

Столкновения идут в городе Джебла, который находится на побережье Средиземного моря к югу от Латакии. Сторонники организовали серию нападений на сотрудников службы безопасности.

Как пишет издание "Аль-Ватан", вооруженные силы окажут содействие силам безопасности. Туда же направлены дополнительные силы для наведения порядка.

Подчеркивается, что в Латакии, а также в городах Тартус и Хомс ввели комендантский час. В четверг, 7 марта, там прошли протесты, направленные против нового руководства Сирии.

Там же сотрудники безопасности Сирии отразили нападение на здание управления уголовной полиции. Сирийские военные убили экс-главу службы воздушной разведки Ибрагима Хувейджа.

В Минобороны Сирии заявили, что в Латакию и Тартус направлены дополнительные подразделения военного ведомства и МВД страны с целью восстановления стабильности и безопасности в регионе.

Боестолкновения также проходят в провинции Деръа на юге страны. В соседней провинции Сувейда активисты вышли на улицы с требованием сменить новую сирийскую власть.

Стоит отметить, что в поддержку действий армии страны против проасадовских формирований проходят в разных городах Сирии. По разным данным, жертвами столкновений стали до 70 человек.

Помимо этого, Саудовская Аравия поддержала правительство нового президента Сирии и осудила сторонников экс-руководителя страны.

Почему возобновились бои в Сирии?

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о причинах восстания проасадовских вооруженных групп из бывших сирийских войск против действующего правительства.

"Определенные этноконфессиональные группы, имеющие отношение к прежним элитам, недовольны новым статус-кво в стране. Они пытаются каким-то образом или получить возможность влиять на происходящие процессы, стать значительной военно-политической силой, или просто поднять восстание против де-факто властей в лице запрещенной в России "Хайят Тахрир аш-Шам" и союзных ей группировок и организаций", - прежде всего сказал он.

"Есть и вероятность влияния зарубежных игроков на происходящее, прежде всего со стороны Ирана. Региональная пресса и СМИ, близкие к новым властям в Дамаске, говорят именно о том, что Иран стоит за дестабилизацией в прибрежных провинциях. Также они пишут о неком союзе, как минимум о договоренностях между силами курдских вооруженных организаций, в первую очередь так называемых Шиитских демократических сил, с Тегераном и с проиранскими группами в Ираке, так как они могли каким-то образом оказать логистическую и прочую поддержку тем, кто сейчас начал вооруженное противостояние", - продолжил Турал Керимов.

"Еще региональные СМИ проводят связи с "Хезболлой" в Ливане. Насколько все это является действительностью, пока неясно, поскольку ведущие боевые действия сирийцы не делали политических заявлений, связанных с Ираном или "Хезболлой". В их заявлениях в первую очередь речь идет о защите алавитского меньшинства в приморских провинциях, где они составляют большинство, оставаясь меньшинство в целом по стране. Они сообщают, что несколько месяцев подряд продолжаются жесткие репрессии по отношению ко всем, кого заподозрили в связях с предыдущими властями, а в этих регионах практически каждый человек может быть причислен к данной категории. Они опасаются этноконфессиональной резни со стороны нового правительства", - обратил внимание востоковед.

Перспективы протестов алавитов

Политика новых властей в Дамаске ведет к перманентной дестабилизации приморских провинций Сирии. "Вчера поздно ночью Ахмед Аш-Шараа отреагировал на протесты, заявив, что эпоха примирения завершилась и настала эпоха очищения. Несколько десятков тысяч членов вооруженных формирований, подконтрольных Дамаску, уже направлены в прибрежные регионы. Всю ночь происходили ожесточенные столкновения, есть сведения о десятках и сотнях погибших. Был введен условный комендантский час, но его мало кто его соблюдает. Сейчас боевые действия продолжаются, и говорить о том, когда могут де-факто новые сирийские власти взять ситуацию под контроль, мы не можем", - подчеркнул Турал Керимов.

"С другой стороны, непонятно, есть ли действительно причины рассматривать всерьез утверждения об иностранном вмешательстве – а без внешней поддержки силы, поднявшие вооруженное сопротивление, вряд ли смогут долго продержаться. Напомню, что в декабре Израиль уничтожил до 95% складов и инфраструктуры сирийской арабской армии на территории Сирии, в том числе и в прибрежных провинциях. В перспективе возможна постоянная нестабильность и в Латакии, и на территории Хамы и Хомса, где могут появиться организации, сопротивляющиеся действиям новых властей", - ожидает востоковед.

"При активной поддержке новых властей и координации с турецкой стороны пока что говорить о каком-то серьезном изменении статус-кво в Сирии не приходится. С другой стороны, если каким-то образом подтвердятся данные о связях этих событий с Тегераном, я думаю, несмотря на все противоречия и собственные планы по расчленению Сирии, Израиль начнет реагировать, чтобы не допустить реванша проиранских сил", - заключил он.