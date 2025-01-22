Путин впервые поговорил с новым руководством Сирии

Путин провел телефонный разговор с Ахмедом аш-Шараа. Президент России подтвердил готовность содействовать улучшению социально-экономического положения Сирии.

Российский лидер Владимир Путин провел первую телефонную беседу с новым руководителем Сирийской Арабской Республики Ахмедом аш-Шараа, пишет пресс-служба Кремля.

Путин пожелал президенту временного перехода Сирии успехов в решении стоящих перед Дамаском задач на благо сирийского народа. Он подчеркнул, что Россию и Сирию исторически связывают отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.

Главы государств обменялись мнениями о текущей ситуации в Сирии. Путин акцентировал позицию России в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности республики.

В ходе беседы также была отмечена важность реализации комплекса мер в целях устойчивой нормализации в стране, активизации межсирийского диалога с участием ведущих политических сил и этноконфессиональных групп.

Помимо этого, лидер РФ подтвердил готовность Москвы содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, оказанию жителям страны гуманитарной помощи.

Кроме того, президенты обсудили вопросы взаимодействия двух стран в различных сферах, в частности с учетом недавнего визита российской делегации в Дамаск.

Главы государств договорились продолжить контакты для выработки широкой повестки дня развития сотрудничества России и Сирии.

В заключение пресс-служба Кремля добавила, что диалог лидеров двух стран носил конструктивный, деловой и содержательный характер.