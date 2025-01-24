Вестник Кавказа

Новым президентом Сирии стал Ахмед аш-Шараа

Карта Сирии
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Ахмед аш-Шараа объявлен президентом Сирии. В стране сообщили о роспуске правящей партии и силовых ведомств.

Президентом Сирии на время действия переходного периода назначен глава администрации страны Ахмед аш-Шараа, сообщил официальный представитель командования военных операций Хасан Абд аль-Гани.

В заявлении, которое опубликовано в телеграм-канале газеты Al Watan говорится, что новый руководитель республики будет представлять Сирию на международных мероприятиях.

В документе сказано, что президент уполномочен сформировать законодательный совет, который будет действовать до принятия новой конституции Сирии.

Помимо этого, новые власти страны отменили действие конституции 2012 года. Аль-Гани добавил, что отменяются все законы, принятые в чрезвычайном порядке.

Кроме того, сирийское руководство распустило все силовые ведомств и все службы безопасности. Представитель добавил, что армия будет восстановлена на национальных началах.

Что же касается, расформированных служб безопасности, и других подразделений, то в стране появятся новые службы, которые будут отвечать за безопасность граждан.

Аль-Гани также заявил о роспуске сирийского отделения партии БААС, партий Национального прогрессивного фронта и связанных с ними организаций, учреждений и комитетов.

Он заключил, что в Сирии запретят воссоздание распущенных политических организаций под любым другим названием, а все их активы будут возвращены государству.

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