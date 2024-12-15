Делегация из России прибыла в Сирию

Российская делегация прибыла в Сирию. Это первый визит представителей Москвы после падения власти Башара Асада.

В Сирию с визитом прибыла делегация из Москвы, самолет с российскими представителями приземлился в Дамаске.

В состав делегации вошли замглавы российской дипломатии Михаил Богданов и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, пишет РИА Новости.

Стоит отметить, что это первый подобный визит российских представителей после падения власти Башара Асада.

Возможная повестка переговоров и детали визита дипломатов из России в настоящее время неизвестны.

Планы России по Сирии

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о целях, над достижением которых будет работать в Дамаске делегация РФ под руководством Михаила Богданова.

"Основная цель сейчас состоит не в достижении тех или иных договоренностей с новыми сирийскими властями, а в самом установлении контактов с ними. По каждому направлению российско-сирийского сотрудничества требуется дополнительная проработка, что является следующим этапом, а на текущем нужно познакомиться, запустить диалог специалистов – по экономике, гуманитарным вопросам, военной проблематике, ситуации в регионе и так далее", - прежде всего сказал он.

"Поэтому важен визит сам по себе и уровень, на котором он проводится. В Сирии работает спецпредставитель президента Александр Лаврентьев, очень опытный дипломат, много лет действующий в Сирии и хорошо знающий страну. Однако Москва отправила в Дамаск делегацию во главе с Михаилом Богдановым, чтобы использовать возможности для сохранения дружественных отношений с Сирией, существующих более 120 лет. В Дамаске неоднократно менялось правительство, но каждый раз все заканчивалось тем, что Россия сохраняла свои позиции в Сирии. Нынешняя попытка, я думаю, тоже будет продуктивной", - ожидает Андрей Бакланов.

Планы нового Дамаска

Дипломат выразил уверенность в том, что новые сирийские власти не станут разрушать связи с Россией. "Раз они пришли к власти, они должны понимать национальные задачи. Самая главная и самая тревожная задача сейчас – обеспечение того, чтобы страна не рассыпалась на части. Если брать крупные державы, то ни одна страна среди них не имеет такую четкую позицию по поддержке единства Сирии, как Россия. У нас нет никакой собственной повестки дня в Сирии, как у западных стран или Турции, мы настаиваем на сохранении целостности этого государства", - отметил он.

"Поэтому Дамаску очень выгодно в настоящее время опереться на Россию для решения самой главной задачи. Есть у новых властей и другие проблемы, но они не столь важны, как эта. Раз они в Дамаске и имеют власть, значит, хотят руководить всей Сирией, по идее. А Сирия в настоящее время имеет тенденцию к возможному распаду. Так что им будет выгоден такой могучий и честный союзник как Россия", - заключил Андрей Бакланов.