Вестник Кавказа

Сирия не хочет ухода России из страны

Новый флаг Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уход России из Сирии – это не то, чего желают новые власти в Дамаске, заявил новый лидер Ахмед аль-Шараа. Он отметил важное значение Москвы для страны.

Новые сирийские власти не желают, чтобы Россия покинула страну, заявил руководитель администрации Сирии Ахмед аль-Шараа в разговоре с журналистами. Он добавил, что Дамаск имеет стратегические интересы с Москвой.

«Россия – второе мощнейшее государство в мире. Она имеет важное значение. У Сирии есть стратегические интересы с Россией. Мы не хотели бы, чтобы Россия уходила таким образом, который не соответствует ее отношениям с Сирией»

- Ахмед аль-Шараа

Он подчеркнул, что почти все оружие в Сирии имеет российское происхождение. Также эксперты из России поддерживают многие линии электроснабжения, поэтому власти и не хотят ухода Москвы, как того желают западные страны.

Напомним, что вопрос о нахождении России на территории Сирии встал после свержения режима Башара Асада, который сейчас находится в Москве с семьей в качестве политического беженца

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