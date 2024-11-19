В России рассчитывают на экономическое сотрудничество с новыми властями в Сирии

Министр иностранных дел РФ Лавров оценил перспективы отношений с новыми властями в Дамаске. По словам Лаврова, Москва заинтересована в развитии экономического сотрудничества.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва заинтересована в экономическом партнерстве с новым Дамаском.

"Надеюсь, что и по вопросам экономического, инвестиционного сотрудничества, где у нас есть уже определенные достижения прошлых лет, мы сможем возобновить работу с новыми руководителями, когда окончательно устоится новая структура власти"

– Сергей Лавров

В России ожидают стабилизации ситуации в арабской республике. Глава российской дипломатии отметил, что "процесс этот непростой".

Лавров подчеркнул, что Москва готова оказывать поддержку по нормализации обстановки в Сирии по линии СБ ООН, а также в рамках Астанинской площадки, где РФ сотрудничает а Турцией и Ираном.

Лавров также подчеркнул, что новый политический лидер Сирии Ахмед Шараа отметил важность сотрудничества с Россией, назвав связи двух стран давними и стратегическими.

"Мы такой подход разделяем, у нас, действительно, много общего с сирийскими друзьями"

– Сергей Лавров