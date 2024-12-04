Нефть, газ и Сирия: как меняется энергетический рынок

События в Сирии развиваются стремительно. Однако помимо вопроса сирийской государственности, есть еще один немаловажный аспект, касающийся как региона, так и мира в целом: энергетический. Сколько в Сирии нефти и газа, кому они принадлежат и насколько она важна как транзитная страна - рассказываем в этом материале.

Сирийские нефть и газ

Запасы нефти и газа в Сирии не самые впечатляющие. По оценке за 2018 год, нефти в стране около 2,5 млрд баррелей, что совсем немного по сравнению с такими ближневосточными производителями, как Саудовская Аравия, Иран и Ирак. Если по запасам нефти Сирия на 32 месте в мире, то газа в стране еще меньше: всего 0,2 трлн кубометров. В начала 2000-х годов добыча нефти в Сирии составляла около 600 тысяч баррелей в день (примерно как в Азербайджане сегодня), однако к 2023 году она сократилась до 40 тысяч баррелей в день на фоне продолжительной гражданской войны, разрушения инфраструктуры и американских санкций. Газа Сирия добывала около 2,3 трлн кубометров в сутки, обеспечивая собственные потребности в электроэнергии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кому принадлежат сирийские энергоресурсы

В интервью сирийскому новостному агентству в 2019 году президент Башар Асад признал, что с 2014 года сирийская нефть фактически разграбляется: первыми ”забирать” нефть из страны начали боевики ИГИЛ (запрещенная в РФ организация), тенденцию подхватили курды, к которым впоследствии присоединились США. При этом в отношении сирийского режима в 2011 году со стороны Вашингтона было введено нефтяное эмбарго.

Сирийское правительство физически утратило контроль над своими нефтяными ресурсами с началом гражданской войны: большинство месторождений перешло в руки сперва оппозиции, а затем террористам. Впоследствии провинция Дэир-эз-Зор, где сосредоточена сирийская нефть, оказалась под контролем Сирийских демократических сил, представленных курдами и финансируемыми США. К 2019 году нефтедобывающая инфраструктура страны была в значительной мере разрушена в результате боевых действий, в том числе американских авиаударов.

США и сирийская нефть

В 2021 году министр нефтяной промышленности Сирии заявил, что 90% сирийской нефти находится в руках американцев. По его словам, в целом от действий Вашингтона и его посредников, которые ”ведут себя как пираты”, сирийский нефтяной сектор потерпел убытки, превышающие $90 млрд. Американские военнослужащие в количестве 900 человек на самом деле остались в Сирии после победы над ИГИЛ с тем, чтобы оказывать поддержку Сирийским демократическим силам и управлять нефтяным сектором страны.

© Фото: Сайт президента России

О необходимости контроля над потоками сирийской нефти еще в 2019 году открыто заявил Дональд Трамп:

Мы что-нибудь придумаем с курдами, чтобы они получали деньги. Одна из наших компаний зайдет в страну и всё сделает правильно.

Россия и сирийские энергоресурсы

Россия сотрудничала с Сирией в сфере нефтегаза еще с конца 1990-х годов. К середине 2010-х годов в Сирийской Арабской Республике работал ряд российских компаний, в том числе ”Татнефть” и ”СоюзНефтеГаз”. После того как в Сирии в 2011 году началась гражданская война, фактическое сотрудничество между странами возобновилось лишь в 2018 году: российские компании начали разведку на суше и шельфе Сирии - в перспективном с точки зрения запасов газа регионе Восточного Средиземноморья.

Как отреагировал нефтяной рынок на события в Сирии

Нефтяные рынки фактически не отреагировали на падение сирийского режима: рост основных бенчмарков оказался незначительным - в пределах 0,5-1%. Это связано с тем, что Сирия не является ни крупным производителем нефти, ни транзитной страной. Более того, официальных данных об экспорте сирийской нефти нет с 2011 года.

Сирия как транзитная страна

В 2009 году Катар, третья страна в мире по запасам газа после России и Ирана, предложил построить трубопровод, который мог быть проложен по территории Саудовской Аравии, Иордании, Сирии и Турции. По нему в дальнейшем катарский газ можно было бы отправлять в Европу, а страны, через которые он бы проходил, получали доход в виде транзитных сборов. Однако президент Башар Асад отказался от этого плана, через два года сделав выбор в пользу альтернативного газопровода Иран-Ирак-Сирия, строительству которого помешало начало гражданской войны в САР.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Катарский газопровод и Турция

9 декабря Турция заявила, что будет помогать Сирии восстанавливать ее энергетический сектор, хотя официального запроса от нового руководства страны к Турецкой Республике еще не поступало. Кроме того, по словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара, не исключено, что проект катарского газопровода будет возрожден.

Раз Сирия восстановила свое единство и стабильность, почему нет?

- турецкий министр.

Что теперь будет с энергетическим сектором Сирии

Нефтегазовый сектор Сирии находится под международными санкциями, а соответствующая инфраструктура во многом разрушена. Для её восстановления необходимы колоссальные средства, полное прекращение военных действий и снятие экономических ограничений. Это же верно и для осуществления транзитных проектов через территорию Сирии. На данный момент, о каком-либо прогрессе по каждому из трёх пунктов говорить рано на фоне израильского продвижения и заявлений Вашингтона о том, что США будут продолжать оказывать поддержку соседям Сирии - Иордании, Ливану, Ираку и Израилю - на случай какой-либо угрозы со стороны арабской республики.