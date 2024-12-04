3 последствия падения режима Асада для региона

8 декабря президент Сирии Башар Асад сложил с себя полномочия, объявил об отставке и спешно покинул страну. Смена режима и последующий переходный период, исход которого сложно предсказать, неминуемо повлечет новые вызовы для всего ближневосточного региона. Расскажем о трех из них.

Что будет с армией Башара Асада?

Сирийская армия доказала свою боеспособность на начальном этапе войны с террористами. Благодаря поддержке России, она смогла перейти наступление, которое позволило к 2020 году закрепиться на выгодных рубежах. Однако к 2024 году армия Асада уже не могла сдерживать натиск, и стремительное наступление войск оппозиции вынудило ее покинуть ключевые города САР. Теперь, когда Асад покинул страну, армия осталась один на один с силами, стремящимися к ее разоружению и расформированию.

Важно, что сирийская армия не была разгромлена на поле боя, и ее боеспособные части сохранились. И здесь уместно вспомнить армию Ирака, которая была расформирована после свержения Саддама Хусейна. Личный состав иракской армии либо был уничтожен, либо пополнил ряды запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ. Судьба сирийской армии тоже незавидна; перед ней стоит выбор: присоединиться к силам, с которыми она боролась в течение многих лет или ожидать расправы со стороны войск оппозиции. Не исключено, что многие предпочтут влиться в ряды наемников, которых и без того немало на Ближнем Востоке.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Что ожидает Иран?

В свое время Иран первым поддержал Башара Асада, в САР было дислоцировано более полусотни иранских военных баз; также Тегеран поддерживал действовавшую с Сирии ливанскую "Хезболлу" и другие группировки. Свержение Асада негативно скажется на безопасности Ирана, поскольку западные спонсоры сирийской вооруженной оппозиции находятся в политической конфронтации с ИРИ. Очевидно, вооруженные группировки, захватившие сейчас сирийские города, не разойдутся по домам в ожидании формирования правительства национального спасения и проведения внеочередных выборов. Хотя Тегеран согласился на смену власти в САР, вероятно, именно на него будут обращены штыки вооруженной сирийской оппозиции в условиях американского присутствия в регионе и открытой поддержки давнего врага Ирана Израиля.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Теперь тем, кто придет к власти в Сирии, достаточно будет формального повода, чтобы обвинить Тегеран во вмешательстве в сирийские внутриполитические процессы. В случае эскалации на границах Южного Кавказа может вспыхнуть очаг войны.

Что будет с ближневосточной энергетикой?

Война в Сирии - война экономик. Еще в 2000 году Катар предложил построить две нитки газопровода в Европу. Одна должна была проходить через Ирак и Турцию, вторая через Сирию и Турцию. Первая нитка была признана более затратным проектом, в то время как второй вариант был короче и надежнее. Однако Сирия экспортировала свои нефть и газ и не нуждалась в транзите. Против проекта также выступали Россия и Иран, чьи энергетические ресурсы обходили эмбарго и поступали на мировые рынки благодаря экспорту в Китай.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Падение режима Асада теоретически может поспособствовать реализации давнего проекта за счет захваченных сирийских энергоресурсов, что пошатнет позиции региональных экспортеров нефти и газа, вынудив их наращивать добычу углеводородов. В выигрыше может оказаться Турция, которая постепенно превращается в транзитного гиганта благодаря уже действующим газопроводам. Тем не менее ошибочно полагать, что трубопровод из Катара может стать конкурентом Южного газового коридора с учетом крайне нестабильной ситуации в самой Сирии и снижения заинтересованности Катара в проекте за счет наращивания им поставок СПГ.