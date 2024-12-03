Военные события в Сирии: падение Дамаска и победа оппозиции

События в Сирии начались 27 ноября. Когда оппозиция захватила Алеппо? Когда был взят под контроль Дамаск? Что произошло с Асадом?

События в Сирии последних дней привели к свержению Башара Асада. Сам экс-президент покинул страну. Оппозиция взяла под контроль ключевые города, в том числе и столицу – Дамаск.

Начало событий в Сирии

Боевые действия в Сирии вспыхнули утром 27 ноября. Террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) совершила атаку против правительственных военных сил на севере Сирии и заявила о наступлении на юг страны.

К наступлению также присоединилась оппозиционная Сирийская национальная армия. В оппозиции заявили, что наступление стало ответом на артиллерийские обстрелы со стороны официального Дамаска.

За первые 10 часов наступления антиправительственные силы взяли под контроль ряд населенных пунктов, захватили базы с оружием и военной техникой. В боях с военными Башара Асада они захватили район Серракиб в провинции Идлиб на северо-западе.

Оппозиционные формирования 29 ноября начали военные действия на юге страны. Кроме того, в этот же день повстанцы, вплотную подошедшие к Алеппо, развернули атаку на город.

Взятие Алеппо, Хамы и Хомса

Столкновения между Сирийской арабской армией и оппозицией за Алеппо начались 29 ноября. На следующий день антиправительственные силы контролировали большую часть города. Понеся потери, армия Сирии покинула Алеппо 1 декабря. Город полностью оказался под контролем ХТШ и СНА.

После взятия Алеппо оппозиция приступила к активным действиям по взятию города Хама. Уже 5 декабря антиправительственные силы вошли в город, после чего подразделения сирийской армии покинули его.

Далее войска оппозиции устремились в сторону города Хомс – крупнейшей и стратегически важной точки. 6 декабря силы подошли к окраинам Хомса, где развернулись бои между ними и сирийской армией. Утром 8 декабря повстанцы заявили, что полностью захватили город.

Падение Дамаска

Захват Хомса отрезал Дамаск от провинции Латакия и Тартус. После занятия близлежащих городов повстанцы к 7 декабря находились в 20 км от сирийской столицы. Оппозиция объявила о начале окружения Дамаска.

Итогом боев стало падение Дамаска. В ночь на 8 декабря сирийский повстанцы вошли в столицу Сирии. Они заняли здание Общественного радио и телевидения. Позднее были разграблены посольство Ирана и дворец Асада.

Участие курдов в событиях в Сирии

В начавшихся в конце ноября боевых действиях вступили и Сирийские демократические силы на востоке страны, ядро которых составляют курдские отряды из провинции Рожава. Силам оказывают серьезную поддержку США. С 2015 года на территориях, которые контролируют курды, создано 9 баз.

СДС контролировало большую часть провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке, которые находятся на востоке и северо-востоке Сирии. 6 декабря 2024 года Силы сообщили о взятии западной части провинции Дейр-эз-Зор, включая одноименный город, и пограничных с Ираком районов.

При этом они потеряли контроль над городом Манбидж на севере. После боев между сирийской оппозицией и курдскими, которые длились несколько дней на севере страны, город 9 декабря перешел в руки СНА.

Асад покинул Сирию

Падение Дамаска ознаменовало конец правления Башара Асада, который руководил Сирией с 2000 года. Во время боевых действий, по версиям мировых СМИ, ряд стран предлагали президенту покинуть страну, однако тот всячески отказывался.

После захвата Дамаска 8 декабря появились сообщения о том, что Асад покинул Сирию, однако о его местонахождении не известно. Одни говорили, что беглый руководитель разбился после падения самолета, а другие писали, что экс-лидер страны уехал в ОАЭ.

Вечером того же дня агентство ТАСС со ссылкой на источники из Кремля заявило, что Асад вместе с семьей находится в Москве. Отмечается, что ему предоставлено политическое убежище. В МИД России добавил, что Асад решил покинуть должность главы государства и поручил «мирно передать власть».

Реакция мира на события в Сирии

Падение правления Башара Асада приветствовали в США, Евросоюзе, Израиле и ООН. Президент США Джо Байден назвал это событие «торжеством справедливости», однако отметил и риски.

Свою радость не скрывали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер Великобритании Кир Стаммер.

Свержение Асада прокомментировал и израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Он заявил, что падение власти является результатом ударов Израиля по «Хезболле» и Ирану.

Почему Асад лишился власти в Сирии?

Президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил смену власти в Сирии ослаблением иранского влияния на Ближнем Востоке.



"Происходящее в Сирии не вполне является государственным переворотом – в больше степени это следствие региональных и глобальных событий. В первую очередь дело в очень сильном ослаблении регионального влияния Ирана, который был одним из основных союзников официального Дамаска во главе с Башаром Асадом. Иранцы в последнее время все больше и больше сокращали свою активность в Сирии ввиду нежелания вовлекаться в полноценный конфликт с Израилем и США. Так что можно даже согласиться с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в том, что в некотором роде политика Израиля и боевые действия в секторе Газа и Ливане привели к смене власти в Сирии", - сказал он.

"У Сирии в последние два-три года накопилось очень много внутренних проблем. Продовольственная инфляция выросла очень сильно, сформировалась острая нехватка энергоресурсов, усилился финансовый кризис в результате санкций. Когда же окончательно разрушилась ливанская финансовая система, через которую сирийцы получали хоть какие-то доходы, Дамаск окончательно перестал получать деньги на содержание государства. С каждым днем все больше и больше росло недовольство населения – не из-за какой-то неверной политики или этнических разногласий, а в первую очередь из-за падения экономического благосостояния граждан, их полного обнищания", -обратил внимание Мурад Садыгзаде.

Оппозиция смогла подавить сопротивление войск Дамаска в том числе потому, что Асад перестал получать военную поддержку "Хезболлы". "С лета "Хезболла" была занята своими делами на юге Ливана, и в ходе боевых действий с Израилем ее боеспособность была в значительной степени подорвана. При этом "Хезболла" всегда была основным костяком сирийских правительственных сил, подавлявших оппозицию и долгое время удерживавших баланс таким образом, чтобы Асад мог сохранить свою власть. Этого не стало – и оппозиция начала отвоевывать города и приближаться к Дамаску", - отметил востоковед.

Наконец, сам Башар Асад, видя слабость и своих сил, и союзников, самостоятельно принял решение отказаться от власти. "Как мы поняли, Башар Асад решил мирно передать правление в Сирии оппозиции. С этим связана позиция России: мы долгое время активно поддерживали Асада, с осени 2015 года помогали Сирии бороться против определенных сил, но если сам Асад отказывается от борьбы, Москве остается лишь поддержать и это решение. Поэтому я бы не считал смену власти в Дамаске государственным переворотом. Скорее это завершение транзита власти по окончании 13 лет противостояния внутри Сирии", - подчеркнул Мурад Садыгзаде.

Кто будет править Сирией?

Президент Центра ближневосточных исследований отметил, что пришедшие к власти оппозиционные силы крайне разнородны. "Среди них запрещенная в России организация "Хайят Тахрир аш-Шам" во главе с Абу Мохаммедом аль-Джулани – безусловно, террористическая организация. Также там есть представители вооруженной оппозиции, которые долгие годы воевали против официальных властей и поддерживались внешними силами – Турцией, монархиями Залива, западными странами. Допустим, Сирийская национальная армия активно поддерживалась турецкой стороной. Курдские формирования в нефтеносных районах Сирии по-прежнему получают поддержку США и Британии. Оппозиционных группировок огромное количество, и они сильно фрагментированы", - сообщил он.

"В Сирии все очень хотели перемен, и потому сейчас сирийцы радуются свержению Асада, полагая, что худшее позади. Тот же народ, который буквально два года назад проголосовал за продолжение полномочий Башара Асада в предыдущие недели не поддержал его, не вышел на улицы и не просит его сейчас вернуться в Сирию. В современном мире экономическая ситуация определяет все, и в сирийской ситуации какой-то идеологии давно не было. Как результат – власть получили совершенно разнородные ячейки, в том числе радикально настроенные, и сейчас уже между ними начнется борьба за власть в стране", - предупредил Мурад Садыгзаде.

"Среди оппозиции есть и не поддерживающие радикалов группы, и просто засланные люди, которые много лет работали и продолжают работать на интересы других государств. Конечно, хотелось бы, чтобы сирийский кризис закончился с отказом Башара Асада от власти, ведь бедный сирийский народ уже очень давно страдает от кровопролитных войн. Но, к большому сожалению, мы скорее являемся свидетелями нового этапа истории конфликта на сирийской земле", - заключил востоковед.