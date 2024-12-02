Что происходит в Сирии после смены власти?

Сегодня утром боевики захватили Дамаск, что ознаменовало падение режима президента Сирии Башара Асада. Что происходит в стране после смены власти?

В Сирии произошла смена власти после захвата боевиками Дамаска и бегства из страны президента Башара Асада. После этого глава так называемого временного правительства Сирии Абдуррахман Мустафа передал в эфире телеканала TRT Haber, что защита мирных граждан и формирование переходного правительства – приоритеты сирийской оппозиции, пришедшей к власти.

«Для нас сегодняшний день - особый. Это день нового рождения Сирии. Отныне наша борьба направлена на строительство новой Сирии»

- Абдуррахман Мустафа

Он передал, что государственные учреждения останутся под управлением бывшего премьер-министра республики Мухаммеда Гази Аль-Джаляли.

Также оппозиционная «Сирийская национальная армия» начала движение к удерживаемому курдскими отрядами SDF Манбиджу. Сейчас она контролирует 80% территории.

В самом Дамаске происходят погромы. Боевики разграбили и захватили посольства Ирана в Сирии и резиденцию Башара Асада, а также снесли памятник отцу президента Сирии Хафезу Асаду. Очевидцы сообщают, что правительственный квартал столицы подвергается массовому разграблению: вооруженные люди входят в дома людей и помещения госучреждений. Эвакуацию посольств в Сирии провели Иран, Ирак и Армения.

Помимо этого, в МИД Сирии заявили, что ведомство и дипломатические миссии за рубежом продолжат работу, несмотря на захват боевиками Дамаска. О местонахождении главы внешнеполитического ведомства ничего неизвестно.

Неизвестна и судьба президента Сирии Башара Асада. После захвата Дамаска он покинул страну в неизвестном направлении. После появилась информация о том, что его самолет пропал с радаров: есть вероятность, что он разбился. Существует мнение, что на самолете был отключен транспондер, а сам сирийский лидер скрылся в другой стране вместе с семьей.