Власть в Сирии переходит к оппозиции

Сегодня утром стало известно о захвате Дамаска сирийскими боевиками. Правительство страны установило с ними контакт и начало переговоры. Местоположение президента Сирии Башара Асада остается неизвестным.

Боевики в Сирии заявили о захвате власти в стране в эфире гостелевидения. С их слов, они установили контроль над Дамаском.

Они также контролируют тюрьму Сейдная в сирийской столице, откуда выпустили всех заключенных, передал телеканал Al Jazeera.

«В воскресенье на рассвете вооруженная оппозиция заявила, что взяла штурмом тюрьму Сейдная в пригороде Дамаска и смогла освободить заключенных»

- телеканал Al Jazeera

В свою очередь, премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что установил контакт с боевиками и начал переговоры о важности сохранения государственных институтов. Он подчеркнул, что в стране начнется новый исторический этап, который, по его надеждам, будет связан с плюрализмом.

Боевики пообещали гарантию безопасности, оставшемся в стране министрам, передал глава Минсвязи Сирии. Часть из них продолжит контролировать работу государственных учреждений.

Что касается президента страны, то Башар Асад покинул Дамаск, согласно свидетельствам СМИ. Он сел в самолет и улетел в неизвестном направлении. О его местоположении также неизвестно премьер-министру. Позже появилась еще не подтвержденная информация о том, что самолет сирийского лидера пропал с радаров около города Хомс.

Вместе с этим, прекратил работу международный аэропорт Дамаска. Все его сотрудники эвакуированы.