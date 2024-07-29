Вестник Кавказа

Россиянам посоветовали поскорее покинуть Сирию

Россиянам посоветовали поскорее покинуть Сирию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российское посольство обратилось к находящимся в Сирии соотечественникам. Их призвали покинуть территорию этого государства из соображений безопасности.

Гражданам России следует поскорее покинуть Сирию. Об этом говорится в сообщении, размещенном 6 декабря в Telegram-канале посольства РФ в этой стране.

В диппредставительстве отметили, что это связано со сложной ситуацией в САР.

"В связи со сложной военно-политической обстановкой в Сирии Посольство России в Дамаске напоминает проживающим в САР российским гражданам о возможности покинуть страну коммерческими рейсами через действующие аэропорты"

– российская дипмиссия

В посольстве также уточнили, что они вместе с консульским отделом продолжают работать в штатном режиме.

Напомним, ранее в этом месяце антиправительственные формирования в Сирии взяли под свой контроль ряд населенных пунктов в Алеппо и Идлибе.

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