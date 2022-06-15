Вестник Кавказа

Встреча по Сирии может состояться на этой неделе

Карта Сирии
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров заявил, что встреча России, Турции и Ирана по Сирии согласовывается. По словам министра, переговоры могут состояться на этой неделе.

Руководитель российской дипломатии Сергей Лавров рассказал о переговорах стран-участниц «Астанинского процесса».

Министр отметил, что Москва ведет диалоги с турецкой и иранской сторонами о проведении встречи глав внешнеполитических ведомств трех стран.

Лавров добавил, что переговоры России, Турции и Ирана по Сирии могут состояться уже на этой неделе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вопрос о встрече по сирийской проблеме прорабатывается.

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