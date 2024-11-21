МИД РФ: вопрос встречи стран астанинского формата по Сирии обсуждается

Вопрос о встрече России, Ирана и Турции для обсуждения сирийского кризиса в рамках астанинского формата прорабатывается. С таким заявлением выступили в российском МИД.

Страны-участницы астанинского формата могут встретиться. Данный вопрос обсуждается, передала официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова, отвечая на вопрос журналистов.

«Вопрос о встрече прорабатывается»

- Мария Захарова

Напомним, что встречи в столице Казахстана, известные также как астанинский формат, проходят с 2017 года и занимаются вопросом регулирования обстановки в Сирии. Его участники - РФ, Иран, Турция, представители Сирии и ООН, а также страны-наблюдатели.