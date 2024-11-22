В Турции рассчитывают на активизацию астанинского процесса по Сирии

Анкара видит в астанинском формате перспективы для урегулирования ситуации в Сирии. В МИД Турции уже провели переговоры с российскими и иранскими дипломатами.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что в Анкаре рассчитывают на возобновление работы в рамках астанинской "тройки". По словам главы турецкий дипломатии, в МИД страны уже контактировали с российской и иранской сторонами.

"Мы рассчитываем, что в ближайшее наш астанинский процесс будет снова оживлен. Мы обсуждали это с моим иранским и российским коллегами"

– Хакан Фидан

Отметим, что астанинский процесс – это переговорный формат по Сирии, в котором участвуют представители России, Турции и Ирана.

Напомним, что в эскалация военного конфликта в Сирии произошла в конце ноября. Боевики "Джебхат ан-Нусра" (запрещенная в России организация) развили наступление на Алеппо, захватив ряд населенных пунктов. Правительственные войска вступили в тяжелые бои с боевиками.