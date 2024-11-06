Вестник Кавказа

Глава МИД Турции поговорил с госсекретарем США

Глава МИД Турции поговорил с госсекретарем США
© Фото: сайт МИД Турции
Хакан Фидан поговорил с Энтони Блинкеном. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке, а также гуманитарные вопросы.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен поговорил с главой турецкой дипломатии Хаканом Фиданом, пишет пресс-служба Госдепа США.

Фидан и Блинкен обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, были затронуты события, связанные с Сирией, а также обстановку вокруг сектора Газа.

Министр и госсекретарь заявили о необходимости деэскалации и защиты гражданских лиц и инфраструктуры в Алеппо и других местах в Сирии.

Помимо этого, Блинкен и Фидан подчеркнули важность действующих гуманитарных усилий в секторе Газа, а также прекращения войны и освобождения заложников.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1460 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Турции сообщили об отсутствии претензий у США по использованию С-400

В Турции сообщили об отсутствии претензий у США по использованию С-400

&quot;Анализ Трампа&quot;: Глава МИД Турции обрисовал контур отношений с США

"Анализ Трампа": Глава МИД Турции обрисовал контур отношений с США

Турция добивается исключений из санкций США ради российского газа

Турция добивается исключений из санкций США ради российского газа

Штаты продолжают давить на Турцию из-за России

Штаты продолжают давить на Турцию из-за России

Эрдоган ждет от Трампа миротворческих действий на Ближнем Востоке

Эрдоган ждет от Трампа миротворческих действий на Ближнем Востоке

Эрдоган хочет встретиться с Трампом

Эрдоган хочет встретиться с Трампом

Эрдоган и Трамп вместе остановят конфликты?

Эрдоган и Трамп вместе остановят конфликты?

Эрдоган позвал Трампа в Турцию

Эрдоган позвал Трампа в Турцию

Эрдоган обсудил с Трампом сотрудничество Турции и США

Эрдоган обсудил с Трампом сотрудничество Турции и США

Поздравления от страха и радости: Как мир отреагировал на победу Трампа?

Поздравления от страха и радости: Как мир отреагировал на победу Трампа?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы