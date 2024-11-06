Глава МИД Турции поговорил с госсекретарем США

Хакан Фидан поговорил с Энтони Блинкеном. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке, а также гуманитарные вопросы.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен поговорил с главой турецкой дипломатии Хаканом Фиданом, пишет пресс-служба Госдепа США.

Фидан и Блинкен обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, были затронуты события, связанные с Сирией, а также обстановку вокруг сектора Газа.

Министр и госсекретарь заявили о необходимости деэскалации и защиты гражданских лиц и инфраструктуры в Алеппо и других местах в Сирии.

Помимо этого, Блинкен и Фидан подчеркнули важность действующих гуманитарных усилий в секторе Газа, а также прекращения войны и освобождения заложников.