Россия, Турция и Иран координируются по Сирии

Москва, Анкара и Тегеран осуществляют координацию действий по развернувшейся в Сирии эскалации: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главами внешнеполитических ведомств Турции и Ирана.

Глава МИД России Сергей Лавров на фоне эскалации в Сирии провел сегодня телефонные разговоры с турецким и иранским коллегами Хаканом Фиданом и Аббасом Аракчи, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

В ходе беседы с главой МИД Турции было обращено особое внимание на обстановку в Сирии.

"С обеих сторон высказана серьезная обеспокоенность опасным развитием ситуации в САР в связи с военной эскалацией в провинциях Алеппо и Идлиб"

– МИД РФ

Лавров и Фидан также согласились, что для стабилизации обстановки необходима координация совместных шагов, прежде всего с использованием "Астанинского формата".

В разговоре с Аракчи он и Лавров заявили о крайней обеспокоенности несущей опасность эскалации в Сирии, которая вызвана вылазкой террористов в Алеппо и Идлибе. Главы МИД России и Ирана подтвердили, что Москва и Тегеран оказывают решительную поддержку сирийскому суверенитету и территориальной целостности страны.

"Министры согласились с необходимостью активизации совместных усилий, направленных на стабилизацию обстановки в Сирии, и срочного комплексного рассмотрения обстановки в рамках "Астанинского формата""

– МИД России

Россияне в ходе эскалации не пострадали, заявили в посольстве РФ в Дамаске. Как сообщает ТАСС, диппредставительство продолжает работать в штатном режиме.

Ранее сегодня руководство армии САР заявило, что террористы находятся в Алеппо.

"В свете большого потока террористов через северные границы и усиления их военно-технического обеспечения террористические группировки в последние часы вошли во многие районы города Алеппо"

– командование сирийской армии

В то же время, в заявлении подчеркивается, что закрепления террористов пока не произошло, поскольку ВС Сирии наносят удары, ожидая подкрепления.

В армии также сообщили о передислокации, которая проводится с целью сохранения жизней мирного населения и военнослужащих, после нее планируется контрнаступление.

Напомним, ситуация в Сирии обострилась 27 ноября, когда боевики запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" напали на Алеппо и Идлиб вопреки соглашению о деэскалации.