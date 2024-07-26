Иран рассчитывает на возобновление диалога Турции и Сирии

В МИД Ирана заявили, что рассчитывают на возобновление турецко-сирийского диалога. Там добавили, что четырехсторонние встречи нужно провести как можно скорее.

Старший советник главы иранской дипломатии Али Асгар Хаджи выразил надежду на скорейшее возобновление диалога Турции и Сирии. Он подчеркнул, что Тегеран рассчитывает на это.

Дипломат заявил, что политический диалог, создание экспертных комиссий и осуществление необходимого для этого сотрудничества – единственный путь для ликвидации всех барьеров.

Помимо этого, советник иранского министра призвал как можно скорее организовать четырехсторонние встречи с участием Ирана, России, Турции и Сирии.