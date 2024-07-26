Встреча по Сирии в астанинском формате пройдет в столице Казахстана 11-12 ноября

Астана вновь станет площадкой для международных переговоров по Сирии. Стороны обсудят меры по урегулированию обстановки в регионе.

В столице Казахстана состоится 22-я встреча по Сирии в астанинском формате. Мероприятие пройдет 11-12 ноября, поведали в МИД республики.

В рамках астанинской площадки пройдут переговоры между представителями России, Ирана, Турции, Сирии, также ожидаются делегации от ООН и стран-наблюдателей – Иордании, Ливана и Ирака.

Ожидается, что стороны обсудят региональную ситуацию, также будут подняты вопросы нормализации обстановки в регионе, освобождения заложников, поисков пропавших и другие темы.

Отметим, что вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Гражданская война, начавшаяся между правительством страны и оппозицией, в дальнейшем осложнилась активизацией радикальных экстремистских группировок, что привело к вовлечению в конфликт иностранных военных формирований.