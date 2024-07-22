Сирия выходит из международной изоляции

Визит Башара Асада в Москву кажется на первый взгляд рабочим, но международное положение Дамаска меняется с каждым днем

24 июля поздно вечером в российскую столицу прибыл президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад. На встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, как сообщили в Кремле, они обсудили вопросы развития торгово-экономических связей, положение дел на Ближнем Востоке и кооперацию в преодолении региональных вызовов.

В свете продолжающейся войны в секторе Газа, конфликта Ирана и Израиля, а также Израиля и йеменских хуситов Путин попросил Асада дать оценку ситуации в регионе. «К сожалению, она имеет тенденцию к обострению, мы это видим. Это касается и Сирии напрямую», – отметил президент России.

Со своей стороны Асад заметил, что Россия и Сирия за минувшие десятилетия прошли «очень сложные испытания» и стали свидетелями «сложных трансформационных процессов» внутри двух государств. Асад заявил, что есть большой потенциал для развития экономических отношений РФ и САР.

Последний раз Асад бывал в России не столь давно - 15 марта 2023 года. Но, как и в тот раз, его визит заранее не анонсировали - по соображениям безопасности.

Если раньше на визит Асада в Россию или Иран западные эксперты смотрели как поездку международного «изгоя», то за последние годы многое изменилось. Правительство Сирии уже полноценно признают все арабские страны. В мае 2023 года, спустя десятилетие после изгнания, Сирию вернули в Лигу арабских государств.

Параллельно восстанавливаются отношения с Турцией. В 2022-2023 годах при посредничестве Москвы встречались представители МИД и Минобороны Турции и Сирии, в том числе и при участии иранской делегации. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган готов ко встрече с Асадом, о чем он заявил в начале месяца. Президент Сирии отреагировал на такую идею «позитивно» - если Анкара будет уважать территориальную целостность страны. Напомним, что с 2016 года в Сирии остаются турецкие войска, введенные туда в рамках трех операций для борьбы с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) и курдскими боевиками.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Лицом поворачиваются и ее наиболее непримиримые враги из НАТО. На днях главы МИД Италии, Австрии, Хорватии, Кипра, Чехии, Греции, Словакии и Словении обратились к главе евродипломатии Жозепу Боррелю с инициативой пересмотреть стратегию в отношении Сирии для создания условий возвращения сирийских беженцев на родину. Более того, Италия направляет своего посла в Дамаск спустя 12 лет отсутствия. Таким образом, Италия становится первой страной, вновь признавшей легитимность правительства Башара Асада.

В этом смысле встреча Путина и Асада выглядит еще более символично. Ведь во многом благодаря поддержке России с Ираном власть в Дамаске в 2013-2015 году устояла, вернула затем контроль над большей частью территории арабской республики и, как следствие этого, добилась признания своей легитимности со стороны стран региона.

Следующий этап - восстановление отношений с Турцией. Вероятнее всего, Асад и Путин обсуждали тему предстоящей встречи Эрдогана и Асада, которая, согласно источникам газеты Daily Sabah, может состояться в Москве в августе. На встречу может быть приглашен премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, которого наравне с Путиным называли одним из посредников в турецко-сирийской нормализации. Несколько дней назад МИД Турции опроверг переговоры Асада и Эрдогана в России. Однако обе стороны к таким переговорам готовы.

Что касается западного направления, то, скорее всего, после Турции легитимность Асада признают европейские страны. На такой шаг могут пойти и Соединенные Штаты, если на президентских выборах победит Дональд Трамп. Республиканец хоть и демонстрировал жесткость в отношении Сирии на своем первом сроке, но на примере Ким Чен Ына доказал, что умеет находить общий язык с «авторитарными лидерами».