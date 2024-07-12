Путин поговорил с Асадом в Москве

Владимир Путин принял в Кремле Башара Асада. Лидеры России и Сирии обсудили торгово-экономические отношения и ситуацию в регионе.

Российский лидер Владимир Путин принял в Москве своего сирийского коллегу Башара Асада, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин в ходе встречи отметил, что хочет узнать мнение Асада о развитии ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что сегодня она обостряется, и этом может затронуть Сирию.

Помимо этого, президент РФ выразил желание поговорить о торгово-экономических связях между Москвой и Дамаском. При этом он отметил, что имеются перспективные направления.

Асад в свою очередь заявил, что Россия и Сирия прошли очень сложные испытания, однако отношения между государствами сохраняли свой доверительный уровень.

Президент Сирии добавил, что намерен обсудить с Путиным все детали развития событий, а также возможные перспективы и сценарии.