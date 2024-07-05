Мария Захарова "Вестнику Кавказа": Россия ждет примирения Турции и Сирии 

Спикер внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова изложила "Вестнику Кавказа" позицию российского государства по желанию турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана налаживать отношения с сирийским коллегой Башаром Асадом через посредничество Москвы. Она отметила, что Россия уже активно настраивает стороны на нормализацию турецко-сирийских контактов.

Россия приветствует настрой Турции наладить отношения с Сирией и готова участвовать в этом процессе по запросу сторон – об этом сегодня, отвечая на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа", рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.



Прежде всего она отметила конструктивность сотрудничества Москвы и Анкары по комплексу вопросов сирийского урегулирования. "Мы положительно характеризуем российско-турецкое взаимодействие по Сирии, в том числе регулярные контакты по линии внешнеполитических и оборонных ведомств. Мы настроены на дальнейшее тесное сотрудничество с турецкими партнерами в рамках Астанинского формата – напомним, он остается единственным эффективным международным механизмом содействия сирийскому урегулированию", – сказала Мария Захарова.



Также дипломат напомнила о многолетних усилиях Москвы по возвращению прежних добрососедских отношений Анкары и Дамаска. "Россия давно и последовательно прилагает усилия по содействию нормализации турецко-сирийских отношений. В рамках этой работы в Москве в 2023 году успешно прошла серия встреч в четырехстороннем формате Россия-Иран-Сирия-Турция, в том числе на уровне глав внешнеполитических ведомств и их заместителей, министров обороны, руководителей спецслужб", – сообщила она.



В связи с этим официальный представитель МИД РФ призвала стороны возобновить результативную политико-дипломатическую работу. "Обозначившиеся различия в позиции Турции и Сирии, а также другие факторы как во внутриполитической жизни этих стран, так и на Ближнем востоке в целом привели к тому, что в переговорном процессе возникла пауза. Исходим из того, что нормализация связей между Анкарой и Дамаском необходима для продвижения комплексного сирийского урегулирования и для укрепления региональной безопасности. Поэтому мы всячески настраиваем наших партнеров на продолжение контактов", – подчеркнула Мария Захарова.



"В последнее время сигналы о готовности к этому активно поступают из Турции, в том числе на самом высоком уровне, от президента Турецкой Республики. Мы приветствуем такую тенденцию и рассчитываем на практические шаги в данном направлении с обеих сторон. При этом не исключаем, что важную роль в посреднических усилиях дополнительно могут сыграть и другие страны астанинского формата, которые стремятся к миру и стабильности в регионе", – заключила дипломат.