Каково военное присутствие Ирана в Сирии и Ираке?

Как США атаковали иранские базы в Сирии и Ираке?
В начале февраля Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.
Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей
- командные пункты
- разведывательные центры
- хранилища ракет и беспилотников
- другие объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.
Сообщалось о двух десятках погибших.
Но пострадавшая сторона опровергла потери. Источник в службе безопасности иранского консультативного центра в Сирии так прокомментировал сообщения об американских атаках:
КСИР и силы "Кудс" не имеют никаких центров, баз, казарм или объектов в Сирии и Ираке. Заявление Америки в этом отношении является ложным и вводящим в заблуждение.
Телеканал "Аль-Джазира" приводил слова иранских источников:
В районах, подвергшихся бомбардировкам США в Сирии, нет баз КСИР или сил "Кудс". Заявления Вашингтона о нападениях на силы "Кудс" в Сирии нереальны и вводят в заблуждение общественное мнение. Атаки Америки являются явной и открытой агрессией против Сирии и Ирака и влияют на стабильность региона.
Иран в Ираке
В Тегеране Ирак считают критическим фактором безопасности Ирана. Страны имеют протяженную общую границу. Их объединяют тесные этнические (курды) и конфессиональные (шииты) связи. Проиранские группировки в Ираке были сформированы и имели прямое влияние на структуры МВД и министерства обороны Ирака еще до вывода американских войск в 2011 году и до возникновения ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в 2014 году. В 2021 году сообщалось, что Тегеран отошел от поддержки крупных фракций иракского шиитского ополчения и сделал ставку на мелкие группы.
Иран в Сирии
- Иран и Сирия – исторически, политически и географически связанные друг с другом государства, дипломатические отношения между которыми были установлены в 1946 году, когда Сирия стала официально независимой от Франции.
- Сирия первой из арабских стран официально признала Исламскую Республику и впоследствии поддерживала ее в ходе ирано-иракской войны 1980-1988 годов.
- Иран был первым, кто выступил в поддержку сирийского президента Башара Асада.
- Военно-политическое руководство ИРИ еще до сирийских событий выдвинуло концепцию "Оси сопротивления" против замыслов региональных противников, стремящихся подорвать влияние Ирана на Ближнем Востоке.
В эту ось, которую в Тегеране называют "стратегическим рубежом обороны", входят:
- Йемен
- Ирак
- Ливан
- Сирия.
Сирию советник верховного лидера Ирана по внешней политике Али Акбар Велаяти определил как "золотое звено" этой оси. По оценкам многих экспертов, важная роль в реализации политики Ирана в САР принадлежала генералу Касему Сулеймани – командующему специального подразделения КСИР "Кудс". Он на протяжении всей войны координировал деятельность большинства внешних проиранских сил в САР – союзных "Кудс" шиитских группировок.
Военное присутствие Ирана в Сирии
Сирийский исследовательский институт "Джусур" (The Jusoor Institute) ведет учет размещения иранских военных сил в провинциях Сирии. К середине 2023 года общее число иранских военных объектов составляло 570.
В Сирии в распоряжении Ирана находится 55 военных баз и 515 военных объектов.
Военные штабы играют ключевую роль в принятии решений о военных операциях в Сирии с КСИР и связанных с ним ополченцев.
К ополчениям, связанным с Ираном, в Сирии относятся
- ливанская "Хезболла"
- афганская "Фатимийюн"
- иракское движение "Аль-Нуджаба"
- "Асаиб Ахль аль-Хакк".
Их военные объекты расположены в разных городах и провинциях Сирии:
- Алеппо
- Дамаск
- Хомс
- Дейр-эз-Зор
- Дараа
- Хама
- Идлиб
- Кунейтра
- Латакия
- Ракка
- Сувейда
- Эль-Хасака
- Тартус.
На карте хорошо видны основные объекты, где присутствуют структуры, связанные с КСИР, а также районы, где эти силы сотрудничают, в частности с ливанской "Хезболлой".