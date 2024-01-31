Каково военное присутствие Ирана в Сирии и Ираке?

США продолжают наносить удары по объектам в Сирии и Ираке. Цели, как принято считать, имеют отношение к Ирану. Есть ли группировки вооруженных сил Ирана за пределами его территории - в Ираке и Сирии? Какие политические, экономические, религиозные или военные цели они преследуют?

Как США атаковали иранские базы в Сирии и Ираке?

В начале февраля Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.

Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей

командные пункты

разведывательные центры

хранилища ракет и беспилотников

другие объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.

Сообщалось о двух десятках погибших.

Но пострадавшая сторона опровергла потери. Источник в службе безопасности иранского консультативного центра в Сирии так прокомментировал сообщения об американских атаках:

КСИР и силы "Кудс" не имеют никаких центров, баз, казарм или объектов в Сирии и Ираке. Заявление Америки в этом отношении является ложным и вводящим в заблуждение.

Телеканал "Аль-Джазира" приводил слова иранских источников:

В районах, подвергшихся бомбардировкам США в Сирии, нет баз КСИР или сил "Кудс". Заявления Вашингтона о нападениях на силы "Кудс" в Сирии нереальны и вводят в заблуждение общественное мнение. Атаки Америки являются явной и открытой агрессией против Сирии и Ирака и влияют на стабильность региона.

Иран в Ираке

В Тегеране Ирак считают критическим фактором безопасности Ирана. Страны имеют протяженную общую границу. Их объединяют тесные этнические (курды) и конфессиональные (шииты) связи. Проиранские группировки в Ираке были сформированы и имели прямое влияние на структуры МВД и министерства обороны Ирака еще до вывода американских войск в 2011 году и до возникновения ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в 2014 году. В 2021 году сообщалось, что Тегеран отошел от поддержки крупных фракций иракского шиитского ополчения и сделал ставку на мелкие группы.

Иран в Сирии

Иран и Сирия – исторически, политически и географически связанные друг с другом государства, дипломатические отношения между которыми были установлены в 1946 году, когда Сирия стала официально независимой от Франции.

Сирия первой из арабских стран официально признала Исламскую Республику и впоследствии поддерживала ее в ходе ирано-иракской войны 1980-1988 годов.

Иран был первым, кто выступил в поддержку сирийского президента Башара Асада.

Военно-политическое руководство ИРИ еще до сирийских событий выдвинуло концепцию "Оси сопротивления" против замыслов региональных противников, стремящихся подорвать влияние Ирана на Ближнем Востоке.

В эту ось, которую в Тегеране называют "стратегическим рубежом обороны", входят:

Йемен

Ирак

Ливан

Сирия.

Сирию советник верховного лидера Ирана по внешней политике Али Акбар Велаяти определил как "золотое звено" этой оси. По оценкам многих экспертов, важная роль в реализации политики Ирана в САР принадлежала генералу Касему Сулеймани – командующему специального подразделения КСИР "Кудс". Он на протяжении всей войны координировал деятельность большинства внешних проиранских сил в САР – союзных "Кудс" шиитских группировок.

Военное присутствие Ирана в Сирии

Сирийский исследовательский институт "Джусур" (The Jusoor Institute) ведет учет размещения иранских военных сил в провинциях Сирии. К середине 2023 года общее число иранских военных объектов составляло 570.

В Сирии в распоряжении Ирана находится 55 военных баз и 515 военных объектов.

Военные штабы играют ключевую роль в принятии решений о военных операциях в Сирии с КСИР и связанных с ним ополченцев.

К ополчениям, связанным с Ираном, в Сирии относятся

ливанская "Хезболла" афганская "Фатимийюн" иракское движение "Аль-Нуджаба" "Асаиб Ахль аль-Хакк".

Их военные объекты расположены в разных городах и провинциях Сирии:

Алеппо

Дамаск

Хомс

Дейр-эз-Зор

Дараа

Хама

Идлиб

Кунейтра

Латакия

Ракка

Сувейда

Эль-Хасака

Тартус.

На карте хорошо видны основные объекты, где присутствуют структуры, связанные с КСИР, а также районы, где эти силы сотрудничают, в частности с ливанской "Хезболлой".