Какая армия у Ирана: даст ли она отпор США?

Поскольку Вашингтон, как сообщается, рассматривает возможность демонстрации своих военных мускулов в отношении Тегерана, иранский генерал Киюмарс Хейдари подчеркнул, что армия его страны в настоящее время "находится на самом высоком уровне боеготовности и обороноспособности".
Иранские вооруженные силы
Иранские вооруженные силы - крупнейшие на Ближнем Востоке и седьмые в мире по численности. По данным открытых источников, они насчитывают около 587 тысяч военнослужащих. 200 тыс. резервистов доведут общую численность военнослужащих Ирана до примерно 787 тыс. человек.
В состав иранских вооруженных сил входят:
- Армия ИРИ, известная как "Артеш" (в переводе с персидского – "армия")
- Корпус стражей исламской революции или "Сепах" (в переводе "войско")
- Силы правопорядка (ФАРАДЖА).
Главнокомандующий вооруженными силами - Верховный лидер Али Хаменеи.
Что собой представляет иранская армия?
Целью 310-тысячной армии заявлена защита территориальной целостности страны от внешних и внутренних угроз и проецирование силы.
Объединенный штаб "Артеша" координирует работу четырех отдельных подразделений:
- сухопутные войска
- военно-воздушные силы
- военно-морской флот
- силы ПВО.
Иранская армия разделена на четыре военных округа, каждый из которых включает в себя:
- · четыре моторизованные дивизии
- · шесть пехотных дивизий
- · шесть артиллерийских дивизий
- · два отряда специального назначения
- · одну воздушно-десантную дивизию
- · авиационную группу
- · несколько логистических бригад
Чем вооружена иранская армия?
Иранская армия располагает военной техникой отечественного производства, а также произведенной в России, США и Великобритании.
Наземное оборудование включает в себя:
- · 1634 танка ("Зульфикар", Т-72, М60А1, "Чифтэн"),
- · 2345 бронетранспортеров (M113A1/M577, "Сарир"),
- · 870 реактивных систем залпового огня ("Фаджр-5", БМ-21 "Град"),
- · 670 боевых машин пехоты (БМП-2),
- · 1800 гаубиц (GHN-45, M101A1),
- · 1670 артиллерийских установок (от ХМ-12 до ХМ-16).
Что касается ВВС, то среди примерно 300 боевых самолетов Ирана есть образцы российского, американского и китайского производства, такие как МиГ-29, F14 и J7.
В состав военно-морской техники Ирана входят российские подводные лодки класса "Кило", фрегаты и эсминцы отечественного и британского, а также ракетные катера китайского и французского производства.
Примечательно, что почти все иранские беспилотники, такие как Karrar, Mohajer-6 и Shahed 149, производятся внутри страны и, как сообщается, ранее проходили испытания в различных вооруженных конфликтах. По оценкам специалистов, на вооружении ВВС Ирана более 200 БПЛА.
Иранский арсенал баллистических ракет считается крупнейшим на Ближнем Востоке. В 2023 году у иранской армии было более 3000 баллистических ракет различных модификаций. В их число входит ракета, способная поражать цели, расположенные на расстоянии до 2 тыс. км от Ирана, а значит, иранские ВС могут достичь Израиля и Юго-Восточной Европы.
Командующий Сухопутными войсками на форуме «Армия – 2023»
Рейтинг военной мощи Ирана
Global Firepower Index, онлайн-сайт военных рейтингов, поставил Иран на 13-е место в мире из 136 стран.
Классификация основана на более чем 50 факторах, включая
- потенциал ведения войны обычными (неядерными) силами,
- живую силу
- географическое положение
- финансовое обеспечение.
Несколько лет назад военные эксперты CNN отмечали, что, хотя военный арсенал Ирана не может сравниться с американским с точки зрения технологий и огневой мощи, Тегеран компенсирует это тактикой и численностью на стратегически важных направлениях.