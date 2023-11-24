Какая армия у Ирана: даст ли она отпор США?

Вашингтон обдумывает военный ответ на предполагаемый удар иранского беспилотника по базе США на Ближнем Востоке. Но в Тегеране утверждают, что не собираются бить по американской базе, но готовы дать "сокрушительный ответ" на любую угрозу. Расскажем, что представляет собой иранская армия.

Поскольку Вашингтон, как сообщается, рассматривает возможность демонстрации своих военных мускулов в отношении Тегерана, иранский генерал Киюмарс Хейдари подчеркнул, что армия его страны в настоящее время "находится на самом высоком уровне боеготовности и обороноспособности".

Иранские вооруженные силы

Иранские вооруженные силы - крупнейшие на Ближнем Востоке и седьмые в мире по численности. По данным открытых источников, они насчитывают около 587 тысяч военнослужащих. 200 тыс. резервистов доведут общую численность военнослужащих Ирана до примерно 787 тыс. человек.

В состав иранских вооруженных сил входят:

Армия ИРИ, известная как "Артеш" (в переводе с персидского – "армия")

Корпус стражей исламской революции или "Сепах" (в переводе "войско")

Силы правопорядка (ФАРАДЖА).

Главнокомандующий вооруженными силами - Верховный лидер Али Хаменеи.

Что собой представляет иранская армия?

Целью 310-тысячной армии заявлена защита территориальной целостности страны от внешних и внутренних угроз и проецирование силы.

Объединенный штаб "Артеша" координирует работу четырех отдельных подразделений:

сухопутные войска военно-воздушные силы военно-морской флот силы ПВО.

Иранская армия разделена на четыре военных округа, каждый из которых включает в себя:

· четыре моторизованные дивизии

· шесть пехотных дивизий

· шесть артиллерийских дивизий

· два отряда специального назначения

· одну воздушно-десантную дивизию

· авиационную группу

· несколько логистических бригад

Чем вооружена иранская армия?

Иранская армия располагает военной техникой отечественного производства, а также произведенной в России, США и Великобритании.

Наземное оборудование включает в себя:

· 1634 танка ("Зульфикар", Т-72, М60А1, "Чифтэн"),

· 2345 бронетранспортеров (M113A1/M577, "Сарир"),

· 870 реактивных систем залпового огня ("Фаджр-5", БМ-21 "Град"),

· 670 боевых машин пехоты (БМП-2),

· 1800 гаубиц (GHN-45, M101A1),

· 1670 артиллерийских установок (от ХМ-12 до ХМ-16).

Что касается ВВС, то среди примерно 300 боевых самолетов Ирана есть образцы российского, американского и китайского производства, такие как МиГ-29, F14 и J7.

В состав военно-морской техники Ирана входят российские подводные лодки класса "Кило", фрегаты и эсминцы отечественного и британского, а также ракетные катера китайского и французского производства.

Примечательно, что почти все иранские беспилотники, такие как Karrar, Mohajer-6 и Shahed 149, производятся внутри страны и, как сообщается, ранее проходили испытания в различных вооруженных конфликтах. По оценкам специалистов, на вооружении ВВС Ирана более 200 БПЛА.

Иранский арсенал баллистических ракет считается крупнейшим на Ближнем Востоке. В 2023 году у иранской армии было более 3000 баллистических ракет различных модификаций. В их число входит ракета, способная поражать цели, расположенные на расстоянии до 2 тыс. км от Ирана, а значит, иранские ВС могут достичь Израиля и Юго-Восточной Европы.

Командующий Сухопутными войсками на форуме «Армия – 2023»

Рейтинг военной мощи Ирана

Global Firepower Index, онлайн-сайт военных рейтингов, поставил Иран на 13-е место в мире из 136 стран.

Классификация основана на более чем 50 факторах, включая

потенциал ведения войны обычными (неядерными) силами,

живую силу

географическое положение

финансовое обеспечение.

Несколько лет назад военные эксперты CNN отмечали, что, хотя военный арсенал Ирана не может сравниться с американским с точки зрения технологий и огневой мощи, Тегеран компенсирует это тактикой и численностью на стратегически важных направлениях.