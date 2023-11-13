Что такое КСИР в Иране: почему он так влиятелен, как действует за пределами ИРИ?

Корпус Стражей Исламской революции - могущественная военная организация в Иране, обладающая значительными финансовыми ресурсами и влиянием. Как был создан Корпус стражей, почему он такой влиятельный и каким образом он служит индикатором внешней и внутренней политики иранского руководства - рассказываем в этом материале.

КСИР в Иране выполняет функции армии, а одно из его подразделений - полиции, при этом в Иране есть и армия, и полиция как отдельные структуры.

Как появился Корпус Стражей Исламской революции?

После победы в Иране в 1978 году Исламской революции перед руководством страны встала необходимость создания лояльной военной структуры. Несмотря на то, что иранская армия не оказала поддержку свергнутому шаху, в среде религиозной элиты Исламской республики доверия она не вызывала, поскольку прецедент уже был: в 1953 году армия помогла шаху вернуться к власти в результате переворота против премьер-министра Мохаммеда Мосаддыка.

Аятолла Рухолла Хомейни, идейный вдохновитель революции и первый Высший руководитель Ирана, разработал новую конституцию, в рамках которой в стране параллельно могли существовать две военные силы:

регулярная армия, Артеш, которая должна обеспечивать границы Ирана и поддерживать порядок внутри страны

отдельный Корпус Стражей Исламской революции - для защиты исламской системы и ценностей.

На практике КСИР выполняет все функции, предписанные регулярной армии, а также помогает обеспечивать общественный порядок.

Аятолла Хомейни мечтал о мощной собственной армии, сформированной из угнетенных представителей иранского населения, и ему удалось осуществить свое желание.

Структура КСИР

На формирование КСИР в качестве мощной военной силы повлияла Ирано-иракская война (1980-1989). За девять лет конфликта с соседней страной Корпус стражей преобразился в структуру, во многом напоминающую ту, что есть в большинстве западных армий.

В настоящее время численность КСИР Ирана составляет 190 тыс. человек, половина из них - призывники. Представлена КСИР следующими формированиями:

наземные или сухопутные силы КСИР, развернутые в 31 провинции страны и Тегеране. Численность более 150 тыс. человек.

”Басидж”- добровольческое объединение, созданное с целью поддержания правопорядка. Считается, что структура может в любой момент мобилизовать более 600 тыс. добровольцев. Служит в ”Басидж” в основном религиозная молодежь.

военно-морские силы КСИР численностью до 20 тыс. человек. ВМС КСИР патрулирует иранские морские границы, в том числе Ормузский пролив.

военно-воздушные силы численностью в 15 тыс. человек. ВМФ КСИР также контролирует ракетную программу страны.

киберкомандование КСИР.

Как КСИР действует за пределами Ирана

Экспедиционные войска КСИР (то есть принимающее участие в военных операциях за пределами Ирана) получили название Силы ”Кудс” или Аль-Кудс (”Кудс” на арабском означает ”Иерусалим”). Впервые данное подразделение было задействовано во время Ирано-Иракской войны, а уже после, в 1988 году, в ходе реорганизации КСИР Аль-Кудс было выделено как отдельное независимое формирование. Среди задач Аль-Кудс были обозначены следующие:

освобождение ”мусульманских земель”, в том числе и Иерусалима

экспорт исламской революции в регионе

сдерживание западной агрессии, в частности со стороны Израиля и США

За годы своего существования Силы ”Кудс” развили связи с вооруженными группировками Афганистана, Ирака, Ливана, Бахрейна, Пакистана, Сирии, Йемена, а также Палестинских территорий, предоставляя им помощь и обеспечивая обучение. В настоящее время считается, что КСИР чрез Аль-Кудс имеют значительное влияние в четырех ближневосточных странах:

Сирии Ливане Ираке Йемене

По сообщениям, в последние десятилетия Иран способствует созданию на территориях стран партнеров, в частности, Ирака и Сирии, объединений на подобие собственного ”Басидж” из числа молодежи.

Насколько влиятельна КСИР?

Политика Ирана, как внутренняя, так и внешняя, во многом опирается на видение командования КСИР. Но как так получилось? Во многом благодаря Али Хаменеи. До того, как стать Верховным лидером Ирана, Хаменеи занимал должность президента ИРИ (с 1981 по 1989 годы). В это время он обеспечил военную структуру значительными ресурсами, и в результате КСИР оказался куда более могущественным и влиятельным, чем регулярная армия Ирана. После того как Хаменеи стал аятоллой, КСИР еще больше закрепил свои позиции. После Ирано-иракской войны Корпус Стражей сыграл значительную роль в восстановлением разрушенной конфликтом экономики страны.

Политическое влияние и экономическая мощь КСИР усилились во время президентства Махмуда Ахмадинежада, который в молодости служил в Корпусе. При Ахмадинежаде десятки бывших офицеров КСИР получили места в правительстве. Кроме того, Корпус Стражей также стал основным исполнителем государственных контрактов на миллиарды долларов. Сегодня Корпус Стражей Исламской революции посредством всевозможных фондов, консорциумов и холдингов во многом контролирует:

торговлю

промышленность (в том числе и военную)

энергетику

банковский сектор

транспортный сектор

нефтедобычу

здравоохранение

спорт

импорт и экспорт.

Почему США считают КСИР террористической организацией?

В 2019 году Госдепартамент США по настоянию тогдашего президента Дональда Трампа внес КСИР, а также Аль-Кудс в список зарубежных террористических организаций в связи с ”активным и энергичным участием в террористических актах” во многих странах мира, в том числе в США и Саудовской Аравии. США обвиняют Аль-Кудс в причастности к терактам и оказании поддержки военизированным группировкам в:

Афганистане

Аргентине

Австрии

Бахрейне

на Кипре

в Грузии

Германии

Индии

Иране

Ираке

Израиле

Йемене

Ливане

Мексике

Саудовской Аравии

Сирии

Турции

США

ВМС КСИР обвиняются в многочисленных захватах нефтяных танкеров и кораблей в/рядом с акваторией Ирана.

Кто руководит КСИР

В настоящее время руководит КСИР генерал-майор Хоссейн Салами.

Силами ”Кудс” командует Исмаил Каани, назначенный Али Хаменеи после гибели предыдущего командира Аль-Кудс Касема Сулеймани. Именно Каани 17 октября в интервью местным СМИ заявил, что ”фронт сопротивления, возглавляемый Тегераном, поддерживает боевиков ХАМАС в их конфликте с Израилем”.

ВМС КСИР руководит Алиреза Тангсири. ”Басиджем” - Гулямреза Солеймани. Глава разведки КСИР - Мохаммад Каземи.

И КСИР, и Силы ”Кудс” подотчетны Али Хаменеи, как верховному лидеру Ирана. Именно он принимает основные военные решения.

В каких войнах участвовал КСИР?

Напрямую КСИР участвовал только в Ирано-иракской войне. В остальных ближневосточных конфликтах - Ливанском, Сирийском и Йеменском - Аль-Кудс действовали опосредованно, выступая в роли советника, обеспечивая финансовую и идеологическую помощь, а также организуя деятельность местных военизированных группировок и ячеек.