Израиль приостановил внутренние авиарейсы

В Израиле практически приостановлены внутренние авиарейсы в связи с возможной атакой Ирана. В этой связи главный аэропорт страны «Бен-Гурион» пустует.
Кроме того, стоит отметить, что многие мировые авиакомпании облетают территорию еврейского государства и Ливана.
«Aegean (Греция), Air Europa (Испания), Air India (Индия), Delta (США), Fly Dubai (ОАЭ), Iberia Express (Испания), Ethiopian Airlines (Эфиопия), ITA (Италия), KLM (Нидерланды), LOT (Польша), United Airlines (США), Vueling (Испания), Lufthansa (Германия), Swiss Air (Швейцария), Austrian Airlines (Австрия), Brussels Airlines (Бельгия), Eurowings (Германия), Ryanair, Air Baltic прекратили полеты в Израиль»
– пресс-служба аэропорта Бен-Гурион
В то же время отметим, что российские авиакомпании по-прежнему продолжают осуществлять перелеты в еврейское государство и обратно.