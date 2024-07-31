Вестник Кавказа

Израиль приостановил внутренние авиарейсы

Израиль приостановил внутренние авиарейсы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Израиле приостановлены внутренние авиарейсы. Это связано с опасностью иранской атаки.

В Израиле практически приостановлены внутренние авиарейсы в связи с возможной атакой Ирана. В этой связи главный аэропорт страны «Бен-Гурион» пустует.

Кроме того, стоит отметить, что многие мировые авиакомпании облетают территорию еврейского государства и Ливана.

«Aegean (Греция), Air Europa (Испания), Air India (Индия), Delta (США), Fly Dubai (ОАЭ), Iberia Express (Испания), Ethiopian Airlines (Эфиопия), ITA (Италия), KLM (Нидерланды), LOT (Польша), United Airlines (США), Vueling (Испания), Lufthansa (Германия), Swiss Air (Швейцария), Austrian Airlines (Австрия), Brussels Airlines (Бельгия), Eurowings (Германия), Ryanair, Air Baltic прекратили полеты в Израиль»

– пресс-служба аэропорта Бен-Гурион

В то же время отметим, что российские авиакомпании по-прежнему продолжают осуществлять перелеты в еврейское государство и обратно.

 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
970 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Израиль готов к обороне и нападению – Нетаньяху

Израиль готов к обороне и нападению – Нетаньяху

Иран пересмотрит ответ Израилю на убийство Хании – США

Иран пересмотрит ответ Израилю на убийство Хании – США

Какова была миссия Шойгу в Тегеране?

Какова была миссия Шойгу в Тегеране?

Иран нападет на Израиль сегодня – Трамп

Иран нападет на Израиль сегодня – Трамп

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы