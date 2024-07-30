Российские авиакомпании продолжат летать на Ближний Восток

Полеты в Иран из России будут осуществляться без изменений, пока нет ограничений со стороны республики. Ранее в Тегеран перестал летать ряд европейских авиаперевозчиков.

В отличие от европейских компаний российские авиаперевозчики продолжат полеты в Иран, несмотря на возросшую напряженность в ближневосточном регионе, рассказали в Росавиации.

"К настоящему времени каких-либо извещений (NOTAM), ограничивающих использование воздушного пространства Ирана, не было. В случае изменения ситуации информация будет незамедлительно доведена до российских перевозчиков"

- Росавиация

"Аэрофлот" и Nordwind летают прямыми рейсами из Москвы и Петербурга в иранскую столицу.

Ранее рейсы в Тегеран, Бейрут и Тель-Авив ограничил ряд европейских компаний - Air France и ее дочерняя структура Transavia France, ITA Airways и Lufthansa Group. Решение продлено до 8 августа включительно.