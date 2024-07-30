Армения не стала отменять авиарейсы в Ливан и Иран

Авиавласти Армении приняли решение не отменять авиарейсы из Еревана в Тегеран и Бейрут, как это массово делают иностранные авиакомпании на фоне напряженности между Ираном и Ливаном.

Ереванский Международный аэропорт "Звартноц" оставил в свеем расписании авиарейсы в направлении Ливана и Ирана и не стал отменять их, сообщила помощник главы Комитета гражданской авиации Армении Лилит Агабекян.

В отличие от авиакомпаний других стран, приостановивших полеты в эти страны, авиавласти Армении не нашли повода для отмены таких рейсов, что касается Израиля, то прямых рейсов в эту страну из Еревана нет, передает Sputnik Армения.

Как сообщили ранее израильские СМИ, на фоне напряженности между Израилем, Ираном и Ливаном после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране не менее 15 авиакомпаний различных стран в целях безопасности отменили свои авиаперелеты в Тегеран, Бейрут, Тель-Авив и другие города этих государств.