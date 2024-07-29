Вестник Кавказа

СМИ: Израиль вошел в воздушное пространство Ливана

СМИ: Израиль вошел в воздушное пространство Ливана
© Фото: сайт ЦАХАЛ
СМИ сообщают о вторжении Израиля в воздушное пространство Ливана. Сильные взрывы были слышны в Бейруте. Воздушное пространство и морские границы Израиль нарушает регулярно.

Израильские самолеты совершили вторжение в воздушное пространство Ливана, ими были совершены маневры над столицей страны.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в службе гражданской авиации Ливана, взрывы были слышны как в центре Бейрута, так и на окраинах города.

"Четыре боевых самолета ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана и совершили маневры над Бейрутом"

- источник РИА Новости

Стоит отметить, что израильская авиация регулярно нарушает воздушное пространство и морские границы Ливана, пренебрегая резолюции Совбеза ООН 1701.

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