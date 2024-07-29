СМИ: Израиль вошел в воздушное пространство Ливана

СМИ сообщают о вторжении Израиля в воздушное пространство Ливана. Сильные взрывы были слышны в Бейруте. Воздушное пространство и морские границы Израиль нарушает регулярно.
Израильские самолеты совершили вторжение в воздушное пространство Ливана, ими были совершены маневры над столицей страны.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в службе гражданской авиации Ливана, взрывы были слышны как в центре Бейрута, так и на окраинах города.
"Четыре боевых самолета ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана и совершили маневры над Бейрутом"
- источник РИА Новости
Стоит отметить, что израильская авиация регулярно нарушает воздушное пространство и морские границы Ливана, пренебрегая резолюции Совбеза ООН 1701.