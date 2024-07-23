Вестник Кавказа

Конфликт Израиля и Ливана 2024: история, Первая и Вторая Ливанские войны

Мурад Устаров
Конфликт Израиля и Ливана 2024: история, Первая и Вторая Ливанские войны
© Фото: сайт ЦАХАЛ
Израиль и Ливан воевали неоднократно. Какие отношения у Израиля и Ливана сегодня? Когда произошли Ливанские войны? Будет ли ливано-израильская война в 2024 году?

Возможная операция Израиля против Ливана активно обсуждается в СМИ. На фоне последних новостей с Ближнего Востока следует напомнить, что войны между Израилем и Ливаном уже были, и они не привели к миру на Ближнем Востоке.

Отношения Ливана и Израиля

Израиль считает Ливан враждебным для себя государством, между странами нет никаких дипломатических отношений.

Граница между странами была определена после Первой арабо-израильской войны (1947-1949), и сегодня ее протяженность составляет 81 км.

Карта Израиля и Палестины
© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Ливан долгое время не вмешивался в арабо-израильские войны, в течение 50-х, 60-х и первой половины 70-х годов он придерживался нейтралитета. А вот Израиль волновали атаки палестинских радикалов, которые совершались из Ливана, и присутствие в Ливане сирийских военных.

Атаки палестинских повстанцев на Израиль с территории Ливана начали учащаться с 60-х годов. В ответ Израилю приходилось наносить удары по своим соседям.

При этом надо сказать, что до определенного времени Бейрут не представлял серьезной угрозы Тель-Авиву и не участвовал в войнах Израиля против арабских стран. Но с середины 70-х годов отношения меняются.

Гражданская война в Ливане

Ситуацию ухудшила начавшаяся 13 апреля 1975 года Гражданская война в Ливане между мусульманскими и христианскими объединениями, а также внутри общин.

Конфликт вспыхнул с Автобусной резни в Бейруте между милицией правохристианской партии Катаиб и палестинскими террористами. Этот инцидент, повлекший за собой большие жертвы, стал причиной начала войны.

Карта Сирии
© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

После этого боевые действия начали распространяться на северную и восточную части Ливана. Война проходила в несколько периодов:

  • первый этап (апрель 1975 – июнь 1976 гг) – противостояние изначальных двух враждующих лагерей;
  • второй этап (июнь 1977 – июнь 1982 гг) – борьба нескольких группировок с участием Сирии и Израиля;
  • третий этап (июнь 1982 – февраль 1984 гг) – вторжение Израиля в Ливан, неудачная миротворческая миссия НАТО, усиление противостояния внутри враждующих группировок.
  • четвертый этап (февраль 1984 – октябрь 1990 гг) – активное вовлечение других стран, ухудшение ситуации, завершение войны подписанием Таифского соглашения.

Все периоды войны сопровождались кровопролитием, резней по конфессиональному признаку, а сама борьба враждующих группировок вылилась в войну мафий, образовавшихся в ходе конфликта.

© Фото: Jean-Jacques Kurz, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Таифское соглашение не привело к ликвидации нестабильности в стране, хотя политическая система в Ливане все же изменилась – в пользу мусульманских общин.

Операция Литани

Во время второго этапа Гражданской войны Израиль провел на территории Ливана военную операцию в ответ на теракт на Прибрежном шоссе, в ходе которого были убиты десятки человек. Она длилась с 14 по 21 марта 1978 года.

В ходе операции «Литани» Израиль нанес удары по городам Ливана, где находились военные и тренировочные базы палестинских боевиков, а также по лагерям беженцев из Палестины.

Операция продлилась 7 дней. За это время Израиль оккупировал территорию Южного Ливана вплоть до реки Литани. На следующий день после завершения операции в южную часть страны был введен миротворческий контингент ООН. Вскоре Южный Ливан стал оплотом организации «Хезболла».

Первая Ливанская война

Израиль снова вошел на территорию Ливана в 1982 году. Цель заключалась в ликвидации баз Организации освобождения Палестины. Причинами полномасштабного вторжения Израиля стали партизанские рейды ООП и покушение не израильского посла в Британии Шломо Аргова.

В ходе этой войны Израиль взял под контроль Бейрут и выгнал с территории Ливана ООП, которые отправились в Тунис. Им на смену пришла «Хезболла».

© Фото: Michael Zarfati, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Израиль в этой войне одержал победу, однако значительно ухудшил свою военную репутацию. Израильская интервенция сопровождалась большими жертвами. Израиль после завершения войны создал в Южном Ливане «зону безопасности», которую контролировали Тель-Авив и произраильская «Армия Южного Ливана» вплоть до 2000 года.

Затем, в 90-х годах, Израиль проводил две операции против «Хезболлы». В 1993 года ЦАХАЛ начал операцию «Сведение счетов», а в 1996 – «Гроздья гнева».

Вторая Ливанская война

Вторая Ливанская война вспыхнула в 2006 году и продлилась чуть больше месяца (12 июля – 14 августа). 12 июля «Хезболла» напала на погранпатруль Израиля и похитила нескольких военных. Атака радикалов сопровождалась обстрелом севера Израиля.

В ответ на это Тель-Авив объявил о начале операции «Достойное возмездие». Сначала стороны на протяжении войны обменивались ракетно-бомбовыми ударами. Затем Израиль приступил к наземной операции, она началась 22 июля, и уже к августу ЦАХАЛ занял ряд ливанских городов.

© Фото: Jón BJÖRGVINSSON, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Вечером 11 августа Израиль начал наступление на юге Ливана и через два дня достиг реки Литани. Однако на следующий день (14 августа) бомбардировки и ракетные обстрелы прекратились в связи с принятием 11 августа Резолюции СБ ООН 1701.

Конфликт Ливана и Израиля 2024

В последнее время СМИ активно говорят о предстоящей войне между Израилем и Ливаном. Речь может идти как о воздушной, так и о наземной операции. Цель Тель-Авива – ликвидация «Хезболлы».

Обострение ситуации между Израилем и Ливаном происходит на фоне непрекращающейся войны в секторе Газа, которая вспыхнула в октябре 2023 года.

19 июля Ливан совершил атаку БПЛА на Израиль, в результате чего погиб один человек, еще 10 получили ранения. В ответ на это Тель-Авив заявил об ответных сокрушительных ударах по Ливану.

© Фото: khamenei.ir, Creative Commons Attribution 4.0

27 июля был обстрелян футбольный стадион на подконтрольных Израилю Голанских высотах. Жертвами стали девять детей, еще 30 пострадали. Тель-Авив обвинил в этой трагедии «Хезболлу», однако сами радикалы не признают своей вины.

Позже израильские ВВС ударили по объектам «Хезболлы» в Ливане, причем не только на юге, но и в глубине страны. Были поражены схроны с оружием и объекты инфраструктуры.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант 29 июля получили полные полномочия для определения места и времени ответных мер против «Хезболлы».

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