Нетаньяху получил полномочия для военных решений по Ливану

Нетаньяху получил полномочия для определения того, как поступить в отношении Ливана, обстрелявшего поселок на Голанах. В результате атаки погибли 12 детей.

Глава израильского правительства и глава минобороны страны получили полномочия для того, чтобы определиться с решением о том, какие меры предпринять против ливанской Хезболлы. Напомним, что в результате удара экстремистов по поселку на израильских Голанах погибли 12 детей.

«Заседание политико-военного кабинета завершено. Члены кабинета уполномочили премьер-министра и министра обороны принять решение о способе и времени ответа против террористической организации Хезболлах»

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Ранее глава правительства проводил совещания с военно-политического кабинетом и армейскими лидерами в связи растущей активностью Ливана.