Вестник Кавказа

Нетаньяху разочарован переговорами с Харрис 

нетаньяху
© Фото: пресс-служба премьер-министра Израиля
Израильский премьер заявил о том, что разочарован итогами переговоров с вице-президентом США. В частности, заявления Харрис о заключении мирного договора с ХАМАС могут дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. 

Комментируя состоявшиеся переговоры с вице-президентом США, израильский лидер заявил, что обеспокоен последующими заявлениями своего визави относительно ближневосточного урегулирования. 

Он подчеркнул, что ее слова относительно сделки Израиля и ХАМАС могут усложнить заключение соглашения. Особую обеспокоенность премьера вызвал тот факт, что Харрис настаивала на необходимости заключить мирный договор с ХАМАС, что неприемлемо для еврейского государства. 

Далее, по итогам переговоров с премьером еврейского государства она заявила, что он должен прекратить страдания мирных жителей Газы, а также дать Палестине право на самоопределение. 

Нетаньяху подчеркнул, что подобные заявления могут сыграть на руку врагам еврейского государства и еще более усугубить ситуацию на Ближнем Востоке. 
 

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