Нетаньяху разочарован переговорами с Харрис 

Израильский премьер заявил о том, что разочарован итогами переговоров с вице-президентом США. В частности, заявления Харрис о заключении мирного договора с ХАМАС могут дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

Комментируя состоявшиеся переговоры с вице-президентом США, израильский лидер заявил, что обеспокоен последующими заявлениями своего визави относительно ближневосточного урегулирования.

Он подчеркнул, что ее слова относительно сделки Израиля и ХАМАС могут усложнить заключение соглашения. Особую обеспокоенность премьера вызвал тот факт, что Харрис настаивала на необходимости заключить мирный договор с ХАМАС, что неприемлемо для еврейского государства.

Далее, по итогам переговоров с премьером еврейского государства она заявила, что он должен прекратить страдания мирных жителей Газы, а также дать Палестине право на самоопределение.

Нетаньяху подчеркнул, что подобные заявления могут сыграть на руку врагам еврейского государства и еще более усугубить ситуацию на Ближнем Востоке.

