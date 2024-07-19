Вестник Кавказа

Израиль и ХАМАС должны прекратить огонь – Камала Харрис

Флаги США и Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Израиля Биньямин Нетаньяху и вице-президент США Камала Харрис провели встречу в Вашингтоне. Стороны обсудили вопросы ближневосточного урегулирования.

Вице-президент США заявила главе еврейского государства о том, что в регионе должен наступить мир: палестинские радикалы ХАМАС должны отпустить израильских заложников, а израильтяне – наладить снабжение Газы гуманитарной помощью.

«Переговоры достигли многообещающего прогресса в достижении соглашения по сделке. Как я сказала премьер-министру Нетаньяху, сейчас самое время закрыть эту сделку»

– Камала Харрис

По ее словам, она также выразила обеспокоенность положением мирных жителей Сектора Газа и призвала Нетаньяху обеспечить бесперебойную доставку в анклав гуманитарной помощи.

Далее она отметила, что только урегулирование в Газе может обеспечить долгосрочный мир в регионе.

Напомним, что глава еврейского государства находится с официальным визитом в США. В частности, он выступил в Конгрессе США, а также провел переговоры с президентом Соединенных Штатов.

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