Вестник Кавказа

Байден и Нетаньяху обсудили перемирие в Газе

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главы Израиля и США провели переговоры. Стороны обсуждали ближневосточное урегулирование.

Израильский и американский лидеры обсудили ситуацию в Газе. В частности обсуждался так называемый «план Байдена», направленный на урегулирование в Газе. 

"Президент Байден заявил о необходимости как можно скорее устранить пробелы, заключить сделку, вернуть заложников и достичь длительного перемирия в Газе"

– заявление Белого дома

Также хозяин Овального кабинета в очередной раз заявил о необходимости налаживания постоянной доставки в Газу гуманитарной помощи. Также он подчеркивал необходимость защиты гражданского населения палестинского анклава.

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