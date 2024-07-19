Байден и Нетаньяху обсудили перемирие в Газе

Главы Израиля и США провели переговоры. Стороны обсуждали ближневосточное урегулирование.

Израильский и американский лидеры обсудили ситуацию в Газе. В частности обсуждался так называемый «план Байдена», направленный на урегулирование в Газе.

"Президент Байден заявил о необходимости как можно скорее устранить пробелы, заключить сделку, вернуть заложников и достичь длительного перемирия в Газе"

– заявление Белого дома

Также хозяин Овального кабинета в очередной раз заявил о необходимости налаживания постоянной доставки в Газу гуманитарной помощи. Также он подчеркивал необходимость защиты гражданского населения палестинского анклава.