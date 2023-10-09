Опубликовано: 18:49, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Хезболла – это политическая партия и одновременно военное движение в Ливане. Эта шиитская организация была создана Ираном. Сколько человек в армии Хезболлы и как связана Хезболла с Ираном, ХАМАС и Израилем?

Ливанское движение "Хезболла" – это очень популярная в стране политическая партия, которая обладает и собственной – весьма внушительной – армией. Название "Хезболла" переводится как "партия Аллаха".

Считается, что организация "Хезболла" была создана Ираном. Исламская Республика выступает и основным спонсором движения, в том числе предоставляет ему вооружение, помогает обучать военнослужащих. Оказывает поддержку организации и Сирия.

Хезболла – что это за организация?

Движение "Хезболла" действует в Ливане.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С одной стороны, это полноценная политическая партия, представленная в парламенте страны. Правда, на выборах в мае прошлого года "Хезболла" вместе с союзниками потеряла парламентское большинство. Движение представляет интересы шиитской общины страны и ставит целью установление государственной модели по иранскому образцу. Соответственно, в основе идеологии организации лежит не только Коран, но и труды лидера Исламской революции в Иране Хомейни.

С другой стороны, "Хезболла" обладает собственной армией, независимой от ВС Ливана. Организация была единственной группировкой, которая сумела сохранить военное крыло после окончания гражданской войны в стране.

Численность армии и вооружения Хезболлы

В рядах армии "Хезболлы" состоят порядка 30 тыс человек.

Они располагают серьезными объемами вооружения. В распоряжении "Хезболлы" – более 150 тыс боевых систем, в том числе советско-российское оружие, разработки стран НАТО и Ирана. Армия обладает РСЗО, ракетами и беспилотниками

Запрещена Хезболла в России или нет?

"Хезболла" не входит в число запрещенных в России организаций. Движение не признано террористическим.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как объяснял еще в 2006 году глава одного из управлений ФСБ Юрий Сапунов, для включения в список террористических организация должна соответствовать какому-либо из следующих критериев:

стремиться к насильственной смене власти в России;

быть связанной с НВФ на Северном Кавказе;

иметь связи со структурами, признанными террористическими в рамках мирового сообщества.

Соответственно, по словам Сапунова, ни одно из этих условий не соблюдается в случае "Хезболлы".

Отметим, что движение все же признано террористическим в:

Израиле,

США и Канаде,

странах Лиги арабских государств (ЛАГ),

странах Персидского залива,

Великобритании и некоторых европейских странах.

Отношения Хезболлы и ХАМАС

ХАМАС – действующая в Палестине организация, которую в ряде стран мира считают террористической. В России она не входит в число запрещенных.

"Хезболла" и ХАМАС тесно сотрудничают. Их объединяет общая цель – освободить мечеть аль-Акса в Иерусалиме, которая является одной из трех мусульманских святынь, из-под контроля Израиля.

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Хезболла и Израиль

"Хезболла" настроена исключительно против Израиля, с северной частью которого граничит Ливан. Противостояние это как идеологическое – движение не приемлет сионизм, так и, в каком-то смысле, историческое: подразделения ЦАХАЛ (армия Израиля) с начала 1980-х до 2000 года занимали территории на юге Ливана в рамках борьбы с антиизраильскими экстремистами.

Фактически движение готово в любой момент примкнуть к боевым действиям против Израиля.