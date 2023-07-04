Коран: как читать священную книгу мусульман?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Коран - священное писание для всех представителей ислама. Он был ниспослан Всевышним Аллахом пророку Мухаммеду через ангела Джабраила. Сегодня Коран - главный источник жизни для мусульман.

Осквернение Корана в Стокгольме в день празднования Курбан-байрама в 2023 году стало одной из самых обсуждаемых тем в последние дни. Реакция мусульман не заставила себя долго ждать.

Мусульманин в переводе с арабского означает "человек, преданный Богу". И Коран ко всем авраамическим религиям относится с уважением. В первых его сурах сказано, что до Корана пророкам были ниспосланы священные писания:

Мусе (Моисею) - Таурат (Тора),

Давуду (Давиду) - Забур (Псалтирь),

Исе (Иисусу) - Инджиль (Евангелие), -

Адаму, Шису (Сифу), Идрису (Еноху) и Ибрагиму (Аврааму) - Сухуф (Свитки - божественные откровения).

Ислам безусловно признает всех пророков, которые были до Мухаммеда. Человек, который отказывается принимать всех пророков, не может считаться мусульманином.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что значит Коран для мусульман? Когда он был ниспослан? И как сегодня его читают мусульмане?

Как мусульмане читают Коран?

"Коран ниспослан вместе с печалью, когда его читают - плачьте. Если не можете плакать, то делайте вид, что плачете"

– пророк Мухаммед

Мухаммед читал Коран и при передвижении на животном, и во время путешествий. Сегодня мусульманам можно читать Коран, находясь в машине, самолете или во время ходьбы. Как и нет разницы между чтением Корана из напечатанной или электронной книги, или со страниц сайтов в Интернете, или с экрана сотового телефона. Главное - соблюдать этику чтения.

Однако лучше всего читать священное писание в чистом, спокойном и красивом месте. Его желательно читать сидя на коленях, определив перед этим направление в сторону Каабы (кибла).

В исламском этикете также сказано, что нельзя читать Коран или другие религиозные тексты сидя в туалете.

Перед началом чтения Корана мусульманину обязательно следует совершить полное омовение или почистить рот щеткой из веток и корней дерева арак (мисвак) и переодеться в чистую одежду.

"Рот - это путь Корана, поэтому очищайте его с помощью мисвака"

- пророк Мухаммед

Перед прочтением необходимо избавиться от всех дурных мыслей в голове. Коран надо читать с чистыми намерениями и без мыслей о пустом, искренне, отдавая книге все свое внимание.

"Когда читается Коран, то слушайте его и храните молчание, и, быть может, вы будете помилованы"

- (сура аль-Араф 7:204)

Поскольку Коран не следует читать, положив его на пол или землю (даже если они чистые), лучше подложить под него подушку или специальную подставку. Кроме того, запрещено переворачивать страницы книги, смачивая пальцы слюной.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Во время чтения Корана мусульманин придерживается золотой середины - не слишком громко и не слишком тихо. Просматривание текста книги глазами не засчитывается за чтение, поэтому нужно обязательно шевелить языком.

Важно помнить, что Коран - слово Аллаха, поэтому читать его надо с уважением, трепетом и почтением, не отвлекаясь на посторонние предметы и разговоры. Очень важно для мусульманина соблюдать каждый аят и суру писания, произнося перед каждой сурой "Бисмиллях" (во имя Аллаха).

Коран начинается сурой аль-Фатиха, а завершается сурой ан-Нас. Считается, что чтение сур Корана вразброс или по выбору - нежелательное действие.

На каком языке написан Коран?

Коран был написан на арабском языке. Именно классический арабский язык является языком Корана. Само писание сыграло существенную роль в формировании арабской письменности, развитии отраслей лингвистики и литературных жанров. Современный арабский язык появился именно благодаря Корану.

При этом Коран сегодня переведен на многие языки мира, включая русский. В исламе нет запрета на изучение перевода, и его можно читать и цитировать. Однако следует понимать, что перевод утратит тот смысл, который есть в оригинале.

Ясно понять писание мусульман можно только зная арабский язык. Если на арабском Коран записан в стихотворной форме, то перевод не поможет верующему или человеку, заинтересованному исламом, погрузиться в истинный смысл. Поэтому Коран существует на том языке и в таком виде, каком его ниспослал Аллах.

Кто и где написал Коран?

"Он милосерд: он Магомету Открыл сияющий Коран, Да притечем и мы ко свету, И да падет с очей туман"

– Александр Пушкин

Согласно учению, священный Коран пророку Мухаммеду ниспослал Аллах через ангела Джабраила (Гавриил). Первое откровение Мухаммед получил в 40 лет, в ночь аль-Кадр (Ночь предопределения). Сама передача длилась с 610 по 632 год.

Книга писалась сподвижниками (асхабы) Мухаммеда с его же слов, поскольку сам пророк не умел ни читать, ни писать. Он диктовал устно, а писцы записывали за ним на всем, что попадалось под руку. До кончины пророка Коран был полностью записан с его слов и хранился в свитках и тканях у асхабов.

Единый текст Корана стал собираться уже при халифе Абу Бакре, проектом руководил писец Зейд ибн Сабит. Его комиссией были написаны пять экземпляров Корана, которые отправились в Мекку, Медину, Басру, Куфу и Дамаск. Сегодня этот Коран находится у людей всего исламского мира. При этом в отношении этого писания в настоящее время нет разногласий.

В чем суть Корана?

Слово "Коран" в переводе с арабского означает "чтение вслух", "назидание". Книга священна абсолютно для каждого мусульманина. Писание состоит из 114 сур, в которых хранятся призывы к воспитанию души, милосердию, внутреннему очищению и вере в единого Бога.

Коран - это Слово Божие и главный ориентир исламской морали и веры. В его текстах нет ни одного стиха, написанного человеком. В нем говорится не только о вере, но и об этике, поведении, торговле, браке, еде, он помогает верующим совершать обдуманные поступки.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Коран - путеводитель для всех мусульман мира. Именно поэтому представители ислама очень ревностно относятся к попыткам радикалов очернить ислам и Коран. И люди, сжигающие Коран в разных точках мира, сжигают не просто книгу мусульман. Они также сжигают писание, которое признает Тору, Псалтирь, Евангелие и Свитки (Сухуф) - божественные откровения, ниспосланные пророкам до Мухаммеда.

Основа Корана, как Библия и Тора, - борьба добра (Бога) и зла (сатаны). И, естественно, преимущество Бога перед сатаной неоспоримо. Люди, сжигающие сегодня священные писания, кем бы они ни были, служат не Богу, а сатане.