Опубликовано: 9:47, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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В России уважительно относятся к Корану, обратил внимание президент Владимир Путин во время поездки в Дербент накануне. Российский лидер напомнил, что неуважение к священной книге мусульман - это преступление.

Отсутствие уважения к Корану в России считается преступлением, такое заявление сделал накануне президент РФ Владимир Путин в Дербенте, где ему подарили Коран из Мекки.

"Это святыня для мусульман и для всех других является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе - не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это не преступление"

– Владимир Путин

Сайт Кремля

Глава государства напомнил, что в РФ такое явление - и неуважение, и разжигание межрелигиозной розни - имеет статус преступления, причем и в соответствии с Конституцией, и согласно Уголовному кодексу (статья 282).

"Мы всегда будем придерживаться этих законодательных правил"

– Владимир Путин