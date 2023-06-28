Опубликовано: 20:57, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Владимир Путин проводит в Дербенте заседание по развитию туризма на Северном Кавказе. В формате видеоконференции участие принимают министры и главы субъектов СКФО.

Президент России Владимир Путин находится с рабочим визитом в Дербенте, где проводит заседание по развитию туризма на Северном Кавказе. Министры принимают в нем участие в формате видеоконференции. Также на заседании присутствуют сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, полпред президента при СКФО Юрий Чайка, глава Дагестана Сергей Меликов и мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов.

Перед началом заседания Путину организовали экскурсию по цитадели "Нарын-Кала" и дербентской Джума-мечети. Он оставил запись в книге почетных гостей мемориального комплекса, пожелав реализации всех планов.

Также российскому лидеру подарили Коран. Он отметил, что Коран является святыней для мусульман, сравнив отношение к священному писанию в России и других странах.

"Не уважают религиозные чувства людей, а еще говорят, это не преступление. В нашей стране это преступление - и по Конституции, и по 282-й статье Уголовного кодекса РФ. Это преступление, неуважение и разжигание межрегиональной и межконфессиональной розни. И мы всегда будем придерживаться этих законодательных правил"

- Владимир Путин

Говоря о туризме в регионе, глава государства заявил о необходимости рассмотреть вопрос о выделении средств для реализации проектов и планов, направленных на развитие данной сферы.

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Также на совещании Путин поднял тему развития морского туризма и автотуризма на Северном Кавказе, которые, по его словам, должны превосходить мировые стандарты.

Кроме того, российский лидер затронул вопрос санкций, введенных в отношении России. Он заявил, что Запад своей политикой положительно повлиял на развитие внутреннего туризма, что хорошо сказалось на динамике.

"Они (Запад) сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для наших граждан, и тем самым теряют и доходы и репутацию и доверие партнеров"

- Владимир Путин

Далее президент похвалил Дагестан за рекордные показатели в туризме. Путин подчеркнул, что показатели связаны с природой края и культурным наследием. Также он не забыл сказать и о традициях гостеприимства в республике.

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Помимо этого, лидер страны указал на невыполнение решения по освобождению туристических операторов от НДС. По его словам, данный законопроект обязательно следует рассмотреть в ходе весенней сессии. Кроме того, он потребовал упростить визиты иностранных туристов в Россию при помощи введения электронных виз.

При этом Путин дал высокую оценку условиям для развития туризма в России, добавив, что не все популярные туристические направления за рубежом таким могут похвастаться.