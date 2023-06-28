Самолет Владимира Путина приземлился в аэропорту Махачкалы. Президент России прилетел в Дагестан, где встретится с Сергеем Меликовым и проведет совещание по вопросам туризма.
Президент России Владимир Путин находится с рабочим визитом в Дагестане. Самолет с российским лидером приземлился в махачкалинском аэропорту.
В рамках поездки глава государства встретится с руководителем республики Сергеем Меликовым и проведет совещание по вопросам развития туризма в регионе.
Отмечается, что президент РФ посетит один из древнейших городов страны – Дербент.
Ранее поездку Путина в Дагестан подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.