РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Путин едет в Дагестан

Путин едет в Дагестан
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Путин посетит Дагестан с рабочим визитом. Здесь он проведет встречу с главой республики, а также примет участие в совещании по вопросам развития туризма.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал визит российского лидера в Дагестан.

Здесь он проведет совещание по развитию туризма в СКФО. Также у президента запланирована встреча с главой республики Сергеем Меликовым.

"Владимир Путин вылетает в Дагестан в командировку. Вторую половину дня он будет работать там. Весь график идет по плану"

– Дмитрий Песков

В частности ранее сообщалось, что в Дербенте были усилены меры безопасности.

По данным РИА Новости, в городе дежурят сотрудники полиции, перекрыты проезды к ряду туристических локаций, в том числе к цитадели Нарын-Кала и местной Джума мечети.

Путин собирается приехать в Турцию

Путин собирается приехать в Турцию

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1275 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version