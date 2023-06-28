Путин едет в Дагестан

Опубликовано: 14:49, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Путин посетит Дагестан с рабочим визитом. Здесь он проведет встречу с главой республики, а также примет участие в совещании по вопросам развития туризма.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал визит российского лидера в Дагестан.

Здесь он проведет совещание по развитию туризма в СКФО. Также у президента запланирована встреча с главой республики Сергеем Меликовым.

"Владимир Путин вылетает в Дагестан в командировку. Вторую половину дня он будет работать там. Весь график идет по плану"

– Дмитрий Песков

В частности ранее сообщалось, что в Дербенте были усилены меры безопасности.

По данным РИА Новости, в городе дежурят сотрудники полиции, перекрыты проезды к ряду туристических локаций, в том числе к цитадели Нарын-Кала и местной Джума мечети.