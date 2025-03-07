Вестник Кавказа

Об опасном уровне воды в Каспии сообщили в Дагестане

Дикий пляж в Дербенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МЧС Дагестана предупредили об опасном уровне вод Каспийского моря. В МЧС призвали жителей региона быть бдительными и осторожными.

На побережье Каспийского моря в районе Махачкалы и Каспийска с 1 по 2 апреля сохранится уровень воды ниже опасной отметки, сообщает пресс-служба дагестанского МЧС.

При этом в спасательном ведомстве республики заявили, что 30 и 31 марта уровни воды в море также находились на низких отметках – на 1-6 см ниже опасной отметки -100 см.

В министерстве сказали о возможном появлении происшествий, связанных с нарушением судоходства. Там призвали граждан быть осторожными и бдительными.

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