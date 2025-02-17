Вестник Кавказа

Подземные толчки снова зафиксировали в Каспийском море

Пляж в Дербенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Землетрясение произошло в Каспийском море, очаг залегал на глубине 44 км. Ранее на Каспии зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,1.

Подземные толчки были зафиксированы в Каспийском море утром, передает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Магнитуда землетрясения составила 4 балла. Толчки выявлены в 08:22 по местному времени. Очаг располагался на глубине 44 км.

Ранее в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,1 балла. Его зафиксировали в точке, которая находится на расстоянии почти 230 км к востоку от станции Алтыагач.

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