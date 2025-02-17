Подземные толчки снова зафиксировали в Каспийском море

Землетрясение произошло в Каспийском море, очаг залегал на глубине 44 км. Ранее на Каспии зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,1.
Подземные толчки были зафиксированы в Каспийском море утром, передает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Магнитуда землетрясения составила 4 балла. Толчки выявлены в 08:22 по местному времени. Очаг располагался на глубине 44 км.
Ранее в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,1 балла. Его зафиксировали в точке, которая находится на расстоянии почти 230 км к востоку от станции Алтыагач.