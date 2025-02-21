Землетрясение случилось сегодня на Каспии

Несильные подземные толчки были зарегистрированы сегодня в Каспийском море, неподалеку от азербайджанского берега. Магнитуда этого землетрясения составила 3,1.

Небольшое землетрясение случилось сегодня ночью, ближе к утру, в Каспийском море. О природном катаклизме сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы, который действует при Национальной академии наук Азербайджана.

В сообщении уточняется, что подземные толчки были зафиксированы в точке, которая находится на расстоянии почти 230 км к востоку от сейсмической станции Алтыагач. Время сейсмособытия – 04:03 по Баку (03:03 мск).

Магнитуда достигла 3,1. Что касается очага, то он был расположен на глубине 14 км.

Напомним, что в Турции в самом скором времени ожидаются разрушительные землетрясения, именно такие прогнозы дают сейсмологи. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал подготовку к таким природным катаклизмам основной задачей, особенно руководства отдельных населенных пунктов: им предстоит подготовить города и села к будущим подземным толчкам, чтобы минимизировать риски.

Самая сильная опасность угрожает Стамбулу. Неподалеку от города, в Мраморном море, есть два тектонических разлома, которые в скором времени могут прийти в движение. Сила этого землетрясения будет такова, что количество возможных жертв оценивается в 4 млн человек.