Небольшое землетрясение потрясло в пятницу Дагестан

Сейсмологи зарегистрировали сегодня утром землетрясение в Дагестане. Его эпицентр находился в нескольких километрах от поселка Шамилькала.
Утром 21 февраля, в центральной части Дагестана произошло землетрясение. Об этом сказано в сообщении, распространенном Главным управлением МЧС России по региону.
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 06:46 (мск) в нескольких километрах от поселка Шамилькала в Унцукульском районе. Их магнитуда составила 2,9.
Очаг землетрясения располагался на глубине 60 км. На поверхности земли оно не ощущалось.