Вестник Кавказа

Небольшое землетрясение потрясло в пятницу Дагестан

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Сейсмологи зарегистрировали сегодня утром землетрясение в Дагестане. Его эпицентр находился в нескольких километрах от поселка Шамилькала.

Утром 21 февраля, в центральной части Дагестана произошло землетрясение. Об этом сказано в сообщении, распространенном Главным управлением МЧС России по региону.

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 06:46 (мск) в нескольких километрах от поселка Шамилькала в Унцукульском районе. Их магнитуда составила 2,9.

Очаг землетрясения располагался на глубине 60 км. На поверхности земли оно не ощущалось.

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