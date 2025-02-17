Еще одна лавина заблокировала дорогу в Дагестане

В одном из районов Дагестана снежная лавина сошла на дорогу. Ведутся работы по расчистке, жертв и разрушений нет.

В 500 метрах от села Бежта Бежтинского участка в Дагестане на дорогу сошла лавина, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

В региональном спасательном ведомстве заявили, что в настоящее время ведутся работы по расчистке дороги.

В МЧСтакже сказали о наличии объездной дороги через Тляратинский район.

Помимо этого, в министерстве подчеркнули, что в результате схода лавины жертв и разрушений нет.