Вестник Кавказа

Еще одна лавина заблокировала дорогу в Дагестане

Еще одна лавина заблокировала дорогу в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В одном из районов Дагестана снежная лавина сошла на дорогу. Ведутся работы по расчистке, жертв и разрушений нет.

В 500 метрах от села Бежта Бежтинского участка в Дагестане на дорогу сошла лавина, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

В региональном спасательном ведомстве заявили, что в настоящее время ведутся работы по расчистке дороги.

В МЧСтакже сказали о наличии объездной дороги через Тляратинский район.

Помимо этого, в министерстве подчеркнули, что в результате схода лавины жертв и разрушений нет.

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