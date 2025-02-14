Вестник Кавказа

Автомобильного сообщения лишились 14 населенных пунктов Дагестана

Автомобильного сообщения лишились 14 населенных пунктов Дагестана
Из-за схода лавины на дорогу 14 населенных пунктов в Дагестане остались без автосообщения. Жителей и гостей республики призвали воздержаться от поездок.

Сход лавины на 18 км трассы "Тлярата-Камелюх" в Дагестане привел к приостановке движения транспорта, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве подчеркнули, что в результате схода лавины 14 населенных пунктов республики лишились автомобильного сообщения.

В Госавтоинспекции призвали жителей отказаться от поездок по указанному маршруту. Там также посоветовали гражданам выбирать альтернативные пути.

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