Автомобильного сообщения лишились 14 населенных пунктов Дагестана

Из-за схода лавины на дорогу 14 населенных пунктов в Дагестане остались без автосообщения. Жителей и гостей республики призвали воздержаться от поездок.
Сход лавины на 18 км трассы "Тлярата-Камелюх" в Дагестане привел к приостановке движения транспорта, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
В ведомстве подчеркнули, что в результате схода лавины 14 населенных пунктов республики лишились автомобильного сообщения.
В Госавтоинспекции призвали жителей отказаться от поездок по указанному маршруту. Там также посоветовали гражданам выбирать альтернативные пути.