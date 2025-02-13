Вестник Кавказа

Обильный снегопад заблокировал участок автодороги в Дагестане

дорога в Дагестане
© Фото: Telegram-канал Госавтоинспекции Дагестана
Участок автодороги в Дагестане временно оказался недоступен для проезда из-за сложных погодных условий. Водителей просят пользоваться альтернативными маршрутами.

В Дагестане ограничили на неопределенное время проезд по участку автодороги республиканского значения. Об этом сказано в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

Ограничение затрагивает крупногабаритный транспорт и транспорт, передвигающийся на летней резине.

"В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекцией МВД по Дагестану совместно с ГКУ "Дагестанавтодор" принято решение о временном ограничении движения на участке автодороги республиканского значения "Махачкала - Буйнакск - Леваши - В. Гуниб" (участок Ленинкент - поворот на Талги) с 3 по 12 км"

– Госавтоинспекция республики

Для объезда данного участка можно воспользоваться административной территорией Махачкалы и трассой P-217 "Кавказ" с выходом на дорогу "Объезд города Махачкала через поселок Талги".

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