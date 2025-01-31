Вестник Кавказа

Предупреждение об опасности схода лавин еще раз объявили в Дагестане

Предупреждение об опасности схода лавин еще раз объявили в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В среду в МЧС предупредили жителей Дагестана об опасности спуска лавин. Угроза будет сохраняться до пятницы.

В Дагестане объявили экстренное предупреждение в связи с повышенной опасностью образования лавин. Об этом 19 февраля информирует Главное управление МЧС России по региону.

Угроза спуска лавин будет сохраняться до конца сегодняшнего дня и в течение 20 февраля.

"В период с 18:00 мск 19 февраля до 18:00 мск 20 февраля в горах Дагестана выше 2 тыс. метров лавиноопасно"

– пресс-служба управления

В ведомстве напоминают, что лавины могут привести к повреждениям зданий, ЛЭП, инфраструктурных объектов. Кроме того, не исключены затруднения в работе транспорта, перекрытия дорог, тоннелей и мостов.

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